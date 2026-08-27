Kina kërkon heqjen e pengesave për shkëmbimet e nivelit të lartë me SHBA-në përpara vizitës së presidentit Xi
Kina dhe SHBA-ja duhet të punojnë për të kapërcyer pengesat ndaj kontakteve të nivelit të lartë, tha ministri i Jashtëm kinez Wang Yi, përpara vizitës së planifikuar të presidentit Xi Jinping në Washington muajin e ardhshëm, transmeton Anadolu.
Pekini dhe Washingtoni “duhet të zbatojnë me seriozitet konsensusin e rëndësishëm të arritur nga dy krerët e shteteve, si dhe të eliminojnë pengesat dhe të kapërcejnë vështirësitë për shkëmbimet e nivelit të lartë mes dy vendeve”, citoi agjencia e lajmeve Xinhua të ketë thënë Wang.
Deklaratat e tij u bënë gjatë një takimi me ambasadorin e SHBA-së në Kinë, David Perdue, në Pekin.
Sipas një deklarate të shkurtër të ambasadorit amerikan, të dyja palët zhvilluan “diskutime produktive” lidhur me “përgatitjet për vizitën reciproke të presidentit Xi në Washington”.
“Duke punuar së bashku për të ndërtuar një marrëdhënie konstruktive të stabilitetit strategjik, të bazuar në drejtësi dhe reciprocitet”, shkroi Perdue në rrjetin social amerikan X.
Xi pritet të vizitojë SHBA-në muajin e ardhshëm, në kohën kur liderët botërorë do të jenë në New York për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi vizitë shtetërore në Kinë në maj.