Kina kërkon heqjen e pengesave për shkëmbimet e nivelit të lartë me SHBA-në përpara vizitës së presidentit Xi

Kina kërkon heqjen e pengesave për shkëmbimet e nivelit të lartë me SHBA-në përpara vizitës së presidentit Xi

Kina dhe SHBA-ja duhet të punojnë për të kapërcyer pengesat ndaj kontakteve të nivelit të lartë, tha ministri i Jashtëm kinez Wang Yi, përpara vizitës së planifikuar të presidentit Xi Jinping në Washington muajin e ardhshëm, transmeton Anadolu.

MARKETING

Description of image

Pekini dhe Washingtoni “duhet të zbatojnë me seriozitet konsensusin e rëndësishëm të arritur nga dy krerët e shteteve, si dhe të eliminojnë pengesat dhe të kapërcejnë vështirësitë për shkëmbimet e nivelit të lartë mes dy vendeve”, citoi agjencia e lajmeve Xinhua të ketë thënë Wang.

Deklaratat e tij u bënë gjatë një takimi me ambasadorin e SHBA-së në Kinë, David Perdue, në Pekin.

Sipas një deklarate të shkurtër të ambasadorit amerikan, të dyja palët zhvilluan “diskutime produktive” lidhur me “përgatitjet për vizitën reciproke të presidentit Xi në Washington”.

“Duke punuar së bashku për të ndërtuar një marrëdhënie konstruktive të stabilitetit strategjik, të bazuar në drejtësi dhe reciprocitet”, shkroi Perdue në rrjetin social amerikan X.

Xi pritet të vizitojë SHBA-në muajin e ardhshëm, në kohën kur liderët botërorë do të jenë në New York për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.

Presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi vizitë shtetërore në Kinë në maj.

MARKETING

Të ngjajshme

(FOTO) VLEN: Për BDI-në, Kosova ishte vetëm “Kosovë”, jo “Republika e Kosovës”

(FOTO) VLEN: Për BDI-në, Kosova ishte vetëm “Kosovë”, jo “Republika e Kosovës”

BDI: Jo vetëm një, por plot pesë tenderë për kushëririn e drejtorit të VLEN-it në “Bardovcë”

BDI: Jo vetëm një, por plot pesë tenderë për kushëririn e drejtorit të VLEN-it në “Bardovcë”

Mbi 1600 gjoba për tre ditë, janë konfiskuar 19 automjete

Mbi 1600 gjoba për tre ditë, janë konfiskuar 19 automjete

LSDM: Gjashtë javë pas krizës së ujit në Gostivar, ende nuk publikohet analiza e plotë

LSDM: Gjashtë javë pas krizës së ujit në Gostivar, ende nuk publikohet analiza e plotë

Çmimet e naftës bien në tregjet botërore për të katërtën ditë radhazi

Çmimet e naftës bien në tregjet botërore për të katërtën ditë radhazi

Trump e quan vizitën e kreut të CIA-s në Moskë “gjysmë rutinë”, mohon se kishte të bënte me kërcënime të mundshme ruse

Trump e quan vizitën e kreut të CIA-s në Moskë “gjysmë rutinë”, mohon se kishte të bënte me kërcënime të mundshme ruse