Kina iu përgjigj me tarifa Amerikës, reagon Trump: Pekini është goditur shumë më rëndë

Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar pas vendosjes së tarifave për mallrat nga Kina.

Trump tha se tarifa ishte fjala më “e bukur në fjalor” dhe për dekada ka argumentuar se SHBA duhet t’i përdorë ato për të nxitur ekonominë e saj.

Ai thotë se tarifat do të inkurajonin konsumatorët amerikanë të blejnë më shumë produkte të prodhuara në SHBA, do të rrisnin shumën e taksave që mblidhen dhe do të çonin në nivele të larta investimesh në vend.

Trump dëshiron të zvogëlojë hendekun mes vlerës së mallrave që SHBA blen nga vendet e tjera dhe vlerës së atyre që ua shet atyre. Ai argumenton se Amerika është shfrytëzuar nga “mashtues” dhe është “shkundur” nga të huajt.

Trump ka bërë edhe kërkesa të tjera së bashku me tarifat. Trump shpalli tarifa me vende si Kina, Meksika dhe Kanada. Ai tha se dëshironte që ata të bënin më shumë për të ndaluar migrimin dhe drogat që arrijnë në SHBA. Donald Trump shtoi se Kina është dëmtuar më shumë se Amerika nga tarifat./BBC/

