Kina evakuon mbi 600 mijë banorë, tajfuni Bavi po i afrohet qytetit me 10 milionë banorë
Kina ka evakuuar më shumë se 600 mijë persona, ndërsa autoritetet po përgatiten për mbërritjen e tajfunit Bavi, i cili pritet të godasë zonat përreth qytetit lindor të Wenzhou.
Tajfuni ka kaluar fillimisht mbi ishujt Sakishima në jug të Japonisë dhe më pas pranë veriut të Tajvanit, duke sjellë reshje të dendura shiu dhe erëra të fuqishme.
Sipas parashikimeve meteorologjike, Bavi pritet të arrijë në zonën e Wenzhou në orët e para të së dielës me orën lokale. Qyteti, me rreth 10 milionë banorë, është vendosur në gjendje gatishmërie, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa parandaluese për të minimizuar rrezikun ndaj popullsisë.
Megjithëse tajfuni është dobësuar dhe ka ngadalësuar lëvizjen e tij teksa avancon drejt veriperëndimit mbi ujëra më të ftohta, meteorologët paralajmërojnë se ai mbetet i rrezikshëm për shkak të sasisë së madhe të lagështisë që transporton.
Brezi i reshjeve të tij shtrihet në një sipërfaqe të krahasueshme me madhësinë e Francës, duke rritur rrezikun për përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Autoritetet kineze vijojnë të monitorojnë zhvillimin e situatës dhe u kanë bërë thirrje qytetarëve të ndjekin udhëzimet e emergjencës deri në kalimin e plotë të stuhisë.