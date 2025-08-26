Kina e “tronditur” nga vrasja e gazetarëve në Gaza nga Izraeli

Kina është shprehur se është “tronditur” për vrasjen e gazetarëve nga Izraeli në enklavën e rrethuar palestineze të Gazës, transmeton Anadolu

“Jemi të tronditur kur dëgjojmë përsëri se gazetarët humbën jetën tragjikisht në konflikt (të hënën) dhe e dënojmë sulmin”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun, për media në Pekin.

Ai reagoi ndaj sulmit izraelit në Kompleksin Mjekësor Nasser në Khan Younis në Gazën jugore, i cili la të paktën 47 palestinezë të vdekur, përfshirë 6 gazetarë, duke shkaktuar protesta globale.

“Ne shprehim keqardhje për jetët e humbura dhe shprehim ngushëllime familjeve të të vdekurve. Kina po ndjek nga afër atë që po ndodh në Gaza”, tha Guo.

Vdekjet e reja midis personelit të medias në Gaza e çuan numrin e gazetarëve palestinezë të vrarë në sulmet izraelite që nga tetori 2023 në 246.

Izraeli ka vrarë më shumë gazetarë në çdo konflikt në të gjithë botën kohët e fundit.

Shoqata e Shtypit të Huaj (Foreign Press Association) denoncoi sulmet e fundit izraelite, duke shprehur “zemërim” dhe “tronditje”.

Duke e përshkruar atë si “sulmet më vdekjeprurëse izraelite ndaj gazetarëve që punojnë për median ndërkombëtare që nga fillimi i luftës në Gaza”, shoqata tha se “sulmet goditën shkallët e jashtme të spitalit ku gazetarët shpesh vendoseshin me kamerat e tyre. Sulmet erdhën pa paralajmërim”.

“Ne kërkojmë një shpjegim të menjëhershëm nga Forcat Mbrojtëse të Izraelit dhe Zyra e Kryeministrit Izraelit”, tha shoqata, duke i bërë thirrje Izraelit të “ndalojë praktikën e tij të neveritshme të shënjestrimit të gazetarëve”.

Izraeli ka vrarë më shumë se 62.700 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

