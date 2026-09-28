Kina dhe SHBA-ja bien dakord për ulje reciproke të tarifave për mallra me vlerë 30 miliardë dollarë
Kina dhe SHBA-ja kanë rënë dakord të ulin reciprokisht tarifat për rreth 30 miliardë dollarë importe nga njëra-tjetra, me rreth 90 për qind të produkteve të mbuluara që do të përballen me tarifat e kombit më të favorizuar (MFN), konfirmoi sot Ministria e Tregtisë e Kinës, transmeton Anadolu.
Marrëveshja është ndër rezultatet e konsultimeve ekonomike dhe tregtare të mbajtura nga ekipet kineze dhe amerikane në Nju Jork dhe Washington nga 20 deri më 23 shtator, tha ministria, e njohur si MOFCOM, në një deklaratë sot.
Të dyja palët do të zbatojnë uljet e tarifave njëkohësisht pas përfundimit të procedurave të kërkuara sipas ligjeve të tyre përkatëse të brendshme, tha ajo. Kina dhe SHBA-ja ranë dakord të krijojnë këshill tregtar dypalësh sipas mekanizmit të tyre të konsultimit ekonomik dhe tregtar, me lehtësimin e tregtisë dypalëshe si detyrën e tyre kryesore.
Tarifat mbi eksportet e qymyrit amerikan në Kinë do të përfshihen në kuadrin reciprok të reduktimit të tarifave prej 30 miliardë dollarësh, të cilin MOFCOM tha se do të lehtësojë importet kineze të qymyrit amerikan në vitet 2027 dhe 2028.
Të dy vendet ranë dakord gjithashtu të krijojnë këshill investimesh dhe grup bujqësor pune të udhëhequr bashkërisht nga MOFCOM dhe Zyra e Përfaqësuesit të Tregtisë së SHBA-së. Grupi i punës bujqësor pritet të mbajë takimin e tij të parë para fundit të vitit 2026.
Ministria tha se të dy palët arritën marrëveshje në parim mbi shërbimet financiare dhe krijuan dialog mbi inteligjencën artificiale të udhëhequr nga zëvendëskryeministri kinez He Lifeng dhe Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent.
Dialogu i ardhshëm mbi inteligjencën artificiale pritet para fundit të nëntorit ndërsa të dy palët ranë dakord të krijojnë kanal komunikimi për incidentet që lidhen me inteligjencën artificiale.