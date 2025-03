Kina dhe Kanadaja hakmerren me hyrjen në fuqi të tarifave të Trump

Tarifat e SHBA-së për importet kineze, meksikane dhe kanadeze kanë hyrë në fuqi.

Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për tarifa prej 25% kundër Kanadasë dhe Meksikës, dhe tarifa 20% kundër Kinës – duke dyfishuar tarifën ndaj Kinës nga muaji i kaluar.

Kanadaja ka thënë se do të hakmerret me tarifa 25% për mallrat amerikane me vlerë 150 miliardë dollarë, ndërsa Meksika dhe Kina gjithashtu janë zotuar të hakmerren.

Ministria e financave e Pekinit ka njoftuar se ka marrë vendim për tarifa prej 15% për disa importe bujqësore në SHBA, duke përfshirë pulën, grurin, misrin dhe pambukun.

Ajo ka vendosur tarifa 10% për prodhimet e tjera si soja, mishi i derrit, viçi, frutat, perimet dhe produktet e qumështit.

Këto detyra do të fillojnë më 10 mars.

Edhe Kanadaja është zotuar të hakmerret me tarifa 25% ndaj mallrave amerikane me vlerë 155 miliardë dollarë.

Kryeministri Justin Trudeau tha se Kanadaja fillimisht do të synojë produkte me vlerë 30 miliardë dollarë dhe do të synojë pjesën e mbetur prej 125 miliardë dollarësh gjatë 21 ditëve.

“Nuk ka asnjë justifikim për veprimet e [SHBA-së]… Kanadaja nuk do ta lërë këtë vendim të pajustifikuar të mbetet pa përgjigje,” tha Trudeau.

Çdo detyrim i ri i vendosur nga Kanadaja do të jetë në fuqi “derisa veprimi tregtar i SHBA të tërhiqet”, tha ai, duke shtuar se vendi i tij do të ndjekë “masa jo tarifore” nëse tarifat e SHBA nuk pushojnë – pa specifikuar se cilat ishin ato masa.

