Kina dënon sulmin vdekjeprurës ndaj trenit në Pakistan, zotohet për vazhdimin e bashkëpunimit kundër terrorizmit

Kina dënoi të hënën një sulm vdekjeprurës ndaj një treni pasagjerësh në Pakistan që vrau të paktën 28 ​​persona, transmeton Anadolu.

Sulmi, që besohet se është kryer nga një sulmues vetëvrasës, ndodhi të dielën në provincën jugperëndimore Balochistan.

“Kina dënon fuqimisht sulmin terrorist, kundërshton me vendosmëri të gjitha format e terrorizmit dhe do të vazhdojë të mbështesë fuqimisht Pakistanin në luftën kundër terrorizmit”, u tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning, gazetarëve në Pekin.

“Ne jemi të gatshëm të forcojmë më tej bashkëpunimin kundër terrorizmit dhe sigurisë me Pakistanin për të mbrojtur së bashku paqen dhe stabilitetin rajonal”, shtoi ajo.

Të paktën 28 ​​persona u vranë dhe 90 të tjerë u plagosën në shpërthimin përgjatë një linje hekurudhore në Balochistan të dielën.

Policia tha se shpërthimi ndodhi ndërsa treni po shkonte drejt zonës së garnizonit të qytetit.

Balochistani, një rajon i pasur me minerale dhe një rrugë kryesore për Korridorin Ekonomik Kinë-Pakistan me vlerë miliarda dollarësh, ka qenë prej kohësh vatër e dhunës militante të lidhur me grupet separatiste.

