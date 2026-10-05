Kim Mehmeti fiton vendin e parë në prozë me “Pesë Zojat e Shkodrës
Shkrimtari Kim Mehmeti është shpërblyer me Vendin e Parë në Prozë në kuadër të Çmimit Letrar “Ernest Koliqi”, të ndarë gjatë Festivalit Letrar “Gegnisht” në Shkodër.
Vlerësimi iu dha Mehmetit për veprën e tij “Pesë Zojat e Shkodrës”, duke e renditur atë mes autorëve të vlerësuar në këtë festival letrar, i cili promovon krijimtarinë shqipe dhe traditën e pasur të letërsisë gegë.
Një prej anëtarëve të jurisë së festivalit ka shprehur kënaqësinë që ishte pjesë e vendimit për t’ia dhënë këtë vlerësim të rëndësishëm letrar Kim Mehmetit, duke e cilësuar atë një autor me individualitet të spikatur krijues dhe me një prani të gjatë në letërsinë shqipe.
Çmimi mban emrin e njërit prej mjeshtërve të mëdhenj të letrave shqipe, Ernest Koliqit, ndërsa këtë herë ai i është akorduar një vepre që e lidh në mënyrë simbolike vlerësimin me vetë qytetin e Shkodrës.
Pas marrjes së çmimit, Kim Mehmeti ka reaguar përmes një mesazhi, duke theksuar rëndësinë që kanë vlerësimet për një krijues: “Çmimet vlejnë vetëm aq sa të ndihmojnë të vetëgënjehesh se nuk ke jetua më kot dhe se ke bërë diçka të vlefshme në jetë!”
Duke folur për vlerësimin, Mehmeti është shprehur se për të ky është një nder i veçantë, pikërisht për faktin se çmimi iu dorëzua në Shkodër.
“Një nder i veçantë ta marrësh këtë vlerësim në Shkodër, qytetin e Ernest Koliqit dhe të një tradite të çmuar të letrave shqipe.”
Me këtë çmim, “Pesë Zojat e Shkodrës” merr një vlerësim të rëndësishëm në skenën letrare shqiptare, ndërsa Kim Mehmeti i shtohet listës së autorëve të nderuar me Çmimin Letrar “Ernest Koliqi”.