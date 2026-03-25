Kim Jong Un: Lufta e SHBA me Iranin tregon se Koreja e Veriut ka nevojë për armë bërthamore
MARKETING
Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, e ka përdorur luftën me Iranin për të justifikuar mbajtjen e armëve bërthamore nga regjimi i tij.
MARKETING
Në një fjalim para Asamblesë Popullore të vendit autoritar, Kim tha: “Realiteti i sotëm tregon qartë legjitimitetin e zgjedhjes strategjike dhe vendimit të kombit tonë për të refuzuar fjalët e ëmbla të armiqve dhe për të siguruar përgjithmonë arsenalin tonë bërthamor.”
Ai deklaroi se Koreja e Veriut “nuk ishte më një vend nën kërcënim” sepse kishte “fuqinë për të paraqitur një kërcënim”, shkruan Sky News.
“Qeveria jonë do të vazhdojë të forcojë me vendosmëri statusin e saj si fuqi bërthamore”, shtoi Kim.
Programi bërthamor i Koresë së Veriut ka qenë subjekt i negociatave ndërkombëtare që kur vendi deklaroi se kishte armë bërthamore në vitin 2003.
Megjithatë, bisedimet kanë dështuar vazhdimisht.