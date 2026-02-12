Kim Jong Un emëron vajzën e tij, si trashëgimtare të pushtetit në Kore të Veriut
Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, ka emëruar vajzën e tij, Kim Ju Ae, si trashëgimtare, sipas Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Koresë së Jugut.
Pavarësisht se pak dihet për të, Kim Ju Ae është fotografuar kohët e fundit me të atin në ngjarje të rëndësishme, përfshirë një vizitë në Pekin në shtator udhëtimi i saj i parë jashtë vendit i dokumentuar.
Shërbimi tha se ka marrë parasysh rrethanat e ndryshme, përfshirë rritjen e dukshmërisë së saj publike, për të arritur në këtë përfundim. Po ashtu, ata do të ndjekë nëse ajo do të marrë pjesë në kongresin e partisë së Veriut më vonë këtë muaj, ngjarja politike më e madhe që mbahet çdo pesë vjet.
Kongresi i partisë është vendi ku Pheniani pritet të japë më shumë detaje rreth prioriteteve si politika e jashtme, planifikimi i luftës dhe ambiciet bërthamore për pesë vitet e ardhshme, shkruan BBC.
Ju Ae është fëmija i vetëm i njohur i Kim Jong Un dhe gruas së tij, Ri Sol Ju.
NIS beson se Kim Jong Un ka një djalë më të madh, por ky djalë nuk është njohur kurrë dhe as nuk është shfaqur në mediat e Koresë së Veriut.
Lajmi për ekzistencën e Ju Ae doli për herë të parë nga një burim i papritur: basketbollisti amerikan Dennis Rodman, i cili i zbuloi gazetës The Guardian në vitin 2013 se “e mbante në krahë foshnjën Ju Ae” gjatë një udhëtimi në shtetin sekret.
Ju Ae, e cila besohet të jetë 13 vjeç, u shfaq për herë të parë në televizionin shtetëror në vitin 2022.
Ajo u shfaq duke inspektuar raketën balistike ndërkontinentale më të fundit të Koresë së Veriut, ndërsa mbante dorën e babait të saj.
Që atëherë ajo është shfaqur shpesh në mediat shtetërore.
Ajo e shoqëroi të atin në Pekin për paradën ushtarake më të madhe të të gjitha kohërave në Kinë, ku u pa duke zbritur nga treni i tij i blinduar në Stacionin Hekurudhor të Pekinit.
Ajo shihet shpesh me flokë të gjatë, gjë që është e ndaluar për bashkëmoshatarët e saj.
Ndryshe, pushteti i Koresë së Veriut i ishte trashëguar tre breza familjes Kim dhe besohet gjerësisht se Kim Jong Un do t’ia kalojë fronin Ju Ae-së.
Edhe pse agjencia e spiunazhit të Koresë së Jugut tani beson se Kim Ju Ae është trashëgimtari i caktuar, kjo ende ngre pyetje.
Është e çuditshme pse Ju Ae, një vajzë, do të zgjidhej si trashëgimtare mbi një djalë më të madh në shoqërinë thellësisht patriarkale të Koresë së Veriut.