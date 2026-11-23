Kievi konfirmon sulmin ndaj 2 anijeve ruse në Libi, Zelensky shpërndan videon
Një operacion special në shkallë të gjerë kundër dy anijeve ruse në Detin Mesdhe u krye nga Forcat e Armatosura të Ukrainës në Libi, në bashkëpunim me Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës (SBU). Operacioni rezultoi në fundosjen e korvetës ruse “Mercury” dhe goditjen e një anijeje mallrash që përdorej për transportimin e pajisjeve ushtarake.
Kievi mori zyrtarisht përgjegjësinë për këtë operacion, përmes një postimi nga Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili falenderoi të gjithë pjesëmarrësit.
“Një operacion model ukrainas në përgjigje të luftës së Rusisë. Falenderoj luftëtarët e Shërbimit të Sigurisë të Ukrainës dhe të gjitha Forcat e Armatosura të Ukrainës që morën pjesë në ekzekutimin e këtyre misioneve. Mora informacione të hollësishme mbi fazat e operacionit dje dhe sot, qëllimet që vendosëm u arritën. Gjithçka ndodhi në brigjet e Libisë. Luftëtarët tanë dërguan shtatë automjete detare pa pilot të prodhimit ukrainas. Pavarësisht përpjekjeve të armikut për të sprapsur sulmin, korveta ruse Merkury u fundos. Është një nga anijet e tyre më të reja, e cila u vu në shërbim në vitin 2023, gjatë luftës në shkallë të plotë. Një helikopter luftarak Ka-27 u shkatërrua gjithashtu së bashku me korvetën. Synimi ynë i dytë ishte anija ruse e mallrave MV ANGARA, të cilën armiku po e përdorte për të transportuar armë. Rezultati: qëllimi u arrit. Ne vazhdojmë operacionet tona në ujërat e caktuara. Ne i përgjigjemi agresionit rus. Ne vendosim armë ukrainase. Lavdi Ukrainës!” shkroi presidenti ukrainas, i cili shoqëroi postimin me një video përkatëse të goditjes ndaj korvetës ruse.
Operacioni u krye në zonën e portit të Bengazit , në Libinë lindore, duke përdorur shtatë anije sipërfaqësore pa pilot të prodhuara në Ukrainë, të cilat u transportuan në zonë nga një anije tjetër dhe u nisën kundër objektivave ruse.
Sipas informacioneve ukrainase, korveta “Mercury”, që i përkiste Flotës Ruse të Detit të Zi, u shkatërrua pavarësisht faktit se ndodhej në port, ndërsa një helikopter ushtarak në kuvertën e saj thuhet se u shkatërrua gjithashtu në fund.
Sulmi në Bengazi ishte bërë i ditur që nga e diela, kur autoritetet në Libinë lindore njoftuan se një shpërthim në një anije luftarake ruse mund të ishte shkaktuar nga anije pa pilot.
Sipas informacionit të lëshuar nga pala ukrainase, në sulm u përfshinë shtatë anije sipërfaqësore pa pilot të prodhuara në Ukrainë, të cilat u transportuan në një zonë të paracaktuar detare me ndihmën e një anijeje më të madhe, e cila veproi si anije transportuese.
Nga atje, dronët detarë u nisën dhe u drejtuan drejt dy objektivave ruse, me forcat ukrainase që pretendojnë se arritën të kapërcenin përpjekjet për t’i kapur ato.
Siç thuhet në përditësimin ukrainas, forcat ruse u përpoqën të shkatërronin anijet pa pilot duke përdorur mjete ajrore, detare dhe tokësore, por nuk ishin në gjendje të parandalonin sulmet.
Pavarësisht këtyre përpjekjeve, anijet e SBU-së i gjetën dhe i goditën objektivat e përcaktuara, sipas pretendimeve ukrainase.
An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved.
It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit.
We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine!
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026