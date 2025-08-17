Khamzat Chimaev “mbreti i ri” i kafazit
Khamzat Chimaev më në fund arriti të bëhet kampion i peshave të mesme të UFC-së me një fitore dominuese ndaj kampionit të mëparshëm në fuqi, Dricus Du Plessis.
Në tre ndeshjet e mëparshme, Du Plessis u largua nga oktagoni me rripin e kampionatit rreth belit, por mbrëmë në Çikago në eventin UFC 319, rezultati i ndeshjes ishte i ditur që pas rrëzimit të parë nga Chimaev.
Gjatë të pesë raundeve, çeçeni, i cili luan nën flamurin e Emirateve të Bashkuara Arabe, dominoi dhe në asnjë moment fitorja e tij nuk ishte në dyshim nëse gjyqtarët vendosnin.
Chimaev arriti në fitore me fitoren më bindëse në luftën për titullin në historinë e kategorisë së peshave të mesme të UFC-së.
AND NEW‼️
KHAMZAT CHIMAEV DOMINATES DDP AND IS THE NEW UNDISPUTED MIDDLEWEIGHT CHAMPION 😤 #UFC319 pic.twitter.com/6q2O72p48A
— SportsCenter (@SportsCenter) August 17, 2025
Ai arriti ta rrëzonte kundërshtarin e tij në 12 nga 17 përpjekje, dha 23 goditje të rëndësishme kundër 9 kundërshtarëve dhe të tre gjyqtarët e vlerësuan ndeshjen 50-44.
Chimaev fitoi ndeshjen e tij të 15-të profesionale në paraqitjen e tij të 15-të.
Që kur debutoi në UFC në korrik 2020, kur regjistroi dy fitore në vetëm 10 ditë, shumë parashikuan se ai do ta fitonte titullin, gjë që përfundimisht ndodhi. Kjo ishte humbja e tretë e Du Plessis në 26 ndeshje./Telegrafi/