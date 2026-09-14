KFOR-i turk dhuron çanta shkollore për nxënës në disa komuna të Kosovës
Ushtarë nga kontingjenti turk i Misionit të NATO-s në Kosovë – KFOR, dhuruan çanta shkollore me mjete mësimore për disa shkolla në komuna të ndryshme anembanë Kosovës, transmeton Anadolu.
Siç njofton KFOR-i, donacioni përfshiu disa shkolla fillore, si: “Lasgush Poradeci” në Gjurakoc të Shtimes; “Rexhep Akllapi” në Lipjan; “Anadolu” në Mamushë; “Dëshmorët e Hereqit” në Gjakovë; “Svetlost” në Krushevë; dhe “Shaban Shabani” në Llapushnik – dy të fundit të vendosura në fshatra të komunës së Dragashit.
Në komunën e Gjilanit, donacioni përfshiu shkollat fillore “Selami Hallaqi”, “Musa Zajmi”, “Nazmi Hoxha” dhe “Nazim Hikmet”, si dhe Qendrën e Kujdesit Ditor “Pema” (shkollë speciale).
Kjo nismë pasqyron përkushtimin e vazhdueshëm të KFOR-it për të bashkëpunuar ngushtë me partnerët dhe institucionet vendore, me qëllim mbështetjen e të gjithë banorëve të Kosovës në mënyrë transparente dhe të paanshme, duke i kushtuar vëmendje të veçantë arsimit dhe zhvillimit të fëmijëve.
KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) të vitit 1999, për të ofruar një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe për ta garantuar lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.
KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë, pas Policisë së Kosovës dhe misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit (EULEX), përkatësisht, me të cilët punon në koordinim të ngushtë.