Kevin De Bruyne konfirmon largimin nga Manchester City me anë të një letre prekëse

Kevin De Bruyne ka konfirmuar se do të largohet nga Manchester City në fund të sezonit aktual.

Ylli belg belg do të jetë në dispozicion si lojtar i lirë për kapitullin e tij të ardhshëm, pasi ka konfirmuar se do të largohet nga Etihad pas 10 vitesh.

Belgu u shfaq në rrjetet sociale për të bërë të ditur vendimin e tij, duke deklaruar se “ju pëlqen apo jo, është koha për të thënë lamtumirë”.

“Duke parë këtë, ndoshta e kuptoni se ku po shkon. Kështu që unë do t’iu drejtohem menjëherë dhe do t’ju bëj të ditur të gjithëve se këta do të jenë muajt e mi të fundit si lojtar i Manchester City”, ka shkruar fillimisht De Bruyne.

“Asgjë për këtë nuk është e lehtë të shkruhet, por si futbollistë, të gjithë e dimë se kjo ditë përfundimisht vjen. Ajo ditë është këtu – dhe ju meritoni ta dëgjoni fillimisht nga unë”.

“Futbolli më çoi te të gjithë ju – dhe në këtë qytet. Ndjekja e ëndrrës sime, mosnjohja e kësaj periudhe do të ndryshonte jetën time. Ky qytet. Ky klub. Këta njerëz… më dhanë gjithçka. Nuk kisha zgjidhje tjetër veçse t’i ktheja gjithçka! Dhe merrni me mend se çfarë – fituam gjithçka”.

“Ne duam apo jo, është koha për të thënë lamtumirë. Suri, Rome, Mason, Michele dhe unë jemi jashtëzakonisht mirënjohës për atë që ky vend ka kuptim për familjen tonë. “Manchester” do të jetë përgjithmonë në pasaportat e fëmijëve tanë – dhe më e rëndësishmja, në zemrat e secilit prej nesh”.

“Kjo do të jetë gjithmonë shtëpia jonë. Ne nuk mund të falënderojmë mjaftueshëm qytetin, klubin, stafin, shokët e skuadrës, miqtë dhe familjen për këtë udhëtim 10-vjeçar. Çdo histori merr fund, por ky ka qenë padyshim kapitulli më i mirë”.

“Le t’i shijojmë këto momentet e fundit së bashku! Shumë dashuri, Kdb 17”, përfundoi belgu letrën e tij prekëse. /Telegrafi/

MARKETING