Këto janë nënshkrimet që Klopp thuhet se i ka kërkuar tashmë nga Real Madridi
Real Madridi përballet me një javë vendimtare të shënuar nga pasiguria sportive dhe trazirat institucionale. Ndeshja kundër Alaves shihet si një pikë kthese e mundshme që mund të përcaktojë të ardhmen e menjëhershme të trajnerit të klubit, Xabi Alonso.
Një tjetër humbje mund ta përshpejtojë largimin e Xabi Alonsos, pasi ai është plotësisht i vetëdijshëm se e ardhmja e tij në klub është e pasigurt. Fillimi i paqëndrueshëm i sezonit, i shoqëruar me dyshime taktike dhe një mungesë shqetësuese të qëndrueshmërisë, ka ndezur kambanat e alarmit në Valdebebas.
Në këtë kontekst, emri i Jurgen Klopp është rikthyer fuqishëm në skenë, së bashku me atë të trajnerëve të tjerë të nivelit të lartë. Gjermani duket si një alternativë e vërtetë nëse bordi vendos të zgjedhë një ndryshim të madh në krye të ekipit.
Zgjedhja e Kloppit qëndron në lidershipin e tij, aftësinë e tij për të rindërtuar projekte dhe përvojën e tij në menaxhimin e dhomave të zhveshjes me kërkesa shumë të larta. Këta faktorë përputhen me atë që Real Madrid kërkon gjatë kësaj periudhe tranzicioni sportiv dhe presionit të fortë konkurrues.
Burime pranë trajnerit kanë treguar një qëndrim të qartë dhe të vendosur: Klopp nuk do ta pranonte pozicionin pa garanci të menjëhershme sportive, edhe nëse mbërritja e tij do të ishte në një situatë emergjente.
Gjermani e kupton që marzhi i gabimit te Real Madridi është minimal dhe se çdo vendim analizohet në detaje. Të garosh për tituj që nga dita e parë kërkon një skuadër të ekuilibruar, të aftë fizikisht dhe me thellësi të mjaftueshme.
Prandaj, sipas mediumit të afërt me klubin, DefensaCentral, Klopp ka bërë një kërkesë shumë specifike. Nëse mbërrin në Santiago Bernabeu, do t’i duhen përforcime, madje edhe në afatin kalimtar të janarit, për të mbështetur stilin e tij të lojës.
Emri i parë në planin e Klopp është Ibrahima Konate. Qendërmbrojtësi francez përshtatet në mënyrë të përkryer në vizionin e tij për një mbrojtje intensive, agresive dhe dominuese në duelet individuale.
Real Madridi e ka monitoruar progresin e tij për muaj të tërë, i vetëdijshëm se kontrata e tij skadon në vitin 2026. Kjo situatë mund të lehtësojë një transferim të hershëm në këmbim të një tarife të përballueshme transferimi.
Edhe pse interesi i Real Madridit ishte ftohur kohët e fundit, Klopp beson se Konate do të ofronte një nxitje të menjëhershme fizike. Mbrojtja e Real Madridit ka pasur vështirësi në ndeshjet me presion të lartë dhe ka nevojë për zgjidhje të besueshme.