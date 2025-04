“Këtë vit, Real Madridi nuk na mund, kjo është vërtetuar” – Yamal i jep goditje mbretëve

Lamine Yamal kishte një mesazh pas lojës për Real Madridin pasi Barcelona siguroi titullin e Kupës së Mbretit në Sevilla.

Blaugranat kanë bërë një hap tjetër më pranë një fitoreje të trefishit të mundshme këtë sezon pasi raketa e Jules Kounde në kohën shtesë vulosi një fitore të madhe në një ndeshje kaotike.

Hansi Flick tani i shton Kupën e Mbretit, fitorens në Superkupën e Spanjës ndaj Los Blancos në fillim të vitit 2025, ndërsa edicioni ende po ecën.

Barcelona pret Interin më 30 prill, në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, ndërsa ka katër pikë epërsi në krye të La Ligës.

Të besuarit e Flick do të përballen me Real Madridin edhe një herë këtë sezon, me një ndeshje në kampionat të planifikuar për 11 maj, e cila do të vendosë me siguri titullin.

Megjithatë, pavarësisht fuqisë që Real Madridi tregoi duke u rikthyer dy herë, Lamine Yamal beson se Barcelona do të fitonte pavarëisht se sa gola do të pranonte.

“Nëse ata shënuan një gol, thjesht nuk kishte rëndësi; nëse shënonin dy, nuk kishte rëndësi as kjo. Këtë vit, ata nuk mund të na mundin dhe kjo është vërtetuar”, deklaroi talenti i madh.

Fjalët e Lamine Yamal mbështeten nga faktet, pasi skuadra e Flick ka fituar tre El Clasico deri më tani në 2024/25, nga një në La Liga, Superkupën e Spanjës dhe tani finalen e Copa del Rey.

17-vjeçari shënoi në dy ndeshjet e para, dhe pavarësisht se nuk hyri në listën e shënuesve në finalen e fundit, ai dha dy asistime për Pedri dhe Ferran Torres.

Adoleshenti ende kryeson listën e asistimeve në La Liga këtë sezon me 12 para shokut të skuadrës Raphinha me tetë.

MARKETING