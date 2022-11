Këtë javë do të dihet se cilat produkte janë shitur më lirë në marketet, tha Bekteshi

Ministri i ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, sot ka deklaruar se këtë javë do të bëhen analizat e çmimeve nëpër marketet dhe opinioni do të informohet për zbritjen e çmimeve.

Duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve, ai përsëriti se nuk do të lejohet keqpërdorime të krizës në kurriz të qytetarëve, kontrollet e inspektorëve janë përforcuar, ndërsa tha se tani më janë shqiptuar disa dënime.

"Këtë javë do të bëjmë analiza direkte dhe fizike në marketet, ndërsa do të njoftojmë për përqindjen e uljes së çmimeve të prodhimeve dhe kompanitë që e kanë bërë këtë. Inspektorati Shtetëror i Tregut tani më punon në përputhje me Ligjin e ri për mbrojtje të konsumatorëve, janë intensifikuar kontrollet dhe drejtoresha dje tha se janë shqiptuar disa dënime" u shpreh Bekteshi.