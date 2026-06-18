Këta janë 53 deputetët e Lëvizjes së Kurtit në Kuvendin e ri
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka përfunduar procesin e numërimit të votave për zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Sipas rezultateve të procesuara, Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar 53 mandate në Kuvendin e Kosovës.
Deputetët e LVV-së që do të përfaqësojnë këtë subjekt politik në legjislaturën e ardhshme janë:
Albin Kurti
Glauk Konjufca
Albulena Haxhiu
Hekuran Murati
Donika Gërvalla Schwarz
Xhelal Sveçla
Ejup Maqedonci
Avni Dehari
Hajrulla Çeku
Mimoza Kusari Lila
Shqipe Mehmeti Selimi
Andin Hoti
Arben Vitia
Ilir Kërçeli
Saranda Bogujevci
Osman Musliu
Nezir Kraki
Alban Bajrami
Arton Konushevci
Edona Llalloshi
Mefail Bajqinovci
Ardian Gola
Armend Baloku
Armend Muja
Arbëreshë Kryeziu Hyseni
Arbër Rexhaj
Rufki Suma
Fitore Pacolli Dalipi
Blerim Gashi
Artane Rizvanolli Berisha
Adriana Matoshi
Agim Bahtiri
Arjeta Fejza
Taulant Kelmendi
Arbërie Nagavci
Krenare Çerkini
Dimal Basha
Liza Gashi
Labinotë Demi Murtezi
Artan Abrashi
Adnan Rrustemi
Adelina Grainca
Valon Ramadani
Salih Zyba
Enver Haliti
Fatmire Kollçaku
Valon Hoti
Valon Peci
Drita Pajaziti
Jeton Raka
Sylejman Meholli
Vigan Qorrolli
Fjolla Ujkani