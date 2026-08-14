Këshilltari i Trumpit dhe i dërguari i Bordit të Paqes do të vizitojnë Izraelin për bisedime mbi Gazën
Jared Kushner, këshilltari dhe dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, planifikon të vizitojë Izraelin javën e ardhshme me Nickolay Mladenov, përfaqësuesin e lartë të Bordit të Paqes për Gazën, për bisedime mbi avancimin e planit të SHBA-së për enklavën, raportoi të enjten “Axios”, transmeton Anadolu.
Udhëtimi i planifikuar do të jetë vizita e parë e Kushnerit në Izrael që nga janari, tha gazeta në një raport duke cituar pesë burime të njohura me planin. Kushner dhe Mladenov synojnë të takojnë kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe zyrtarë të tjerë izraelitë në një përpjekje për të arritur mirëkuptim për zbatimin e fazave të ardhshme të planit gjatë muajve të ardhshëm, shtoi ai.
Netanyahu hodhi poshtë të dielën një plan 15-pikësh për Gazën të miratuar nga Bordi i Paqes dhe i pranuar nga Hamasi, duke këmbëngulur se grupi palestinez duhet të çarmatoset përpara çdo tërheqjeje të mëtejshme izraelite nga enklava.
Deklaratat e tij erdhën pavarësisht nga një udhërrëfyes i lëshuar nga bordi më 31 korrik, i cili kërkon që çarmatimi i Hamasit dhe një tërheqje graduale izraelite të vazhdojë paralelisht. “Axios” citoi një zyrtar amerikan të thoshte se “ne shohim sy më sy në objektivin strategjik, por Izraeli ka shprehur disa dyshime rreth planit dhe ne duam të bisedojmë me ta në mënyrë që të sigurohemi se jemi të koordinuar”.
Shtëpia e Bardhë nuk dëshiron që zgjedhjet izraelite të pengojnë zbatimin e fazës tjetër të planit, thuhet në raport. Një zyrtar tjetër amerikan tha se administrata e Trumpit i kupton nevojat politike të Netanyahut.
“Ne nuk kemi asnjë problem me të për sa kohë që ai vazhdon të bëjë atë që kërkojmë, veçanërisht në lidhje me frenimin e sulmeve në Gaza”, citohet të ketë thënë zyrtari.
Zyrtari i Hamasit, Ghazi Hamad tha më parë për Anadolu se marrëveshja përcaktonte “ruajtjen e armëve të rënda” nën autoritetin e Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës, paralelisht me përparimin në komponentët e tjerë të marrëveshjes.
Udhërrëfyesi parashikon transferimin e administratës së Gazës në një komitet teknokratik palestinez, vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizuese dhe vendosjen e armëve nën autoritetin e komitetit kombëtar me mbikëqyrje ndërkombëtare.
Këto masa do të vazhdojnë së bashku me një tërheqje dhe rindërtim izraelit në faza.
Që nga tetori 2023, lufta e Izraelit në Gaza, e mbështetur nga SHBA-ja ka vrarë mbi 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 174 mijë të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Ofensiva gjithashtu ka dëmtuar ose shkatërruar gati 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.