Këshilltari i liderit suprem të Iranit paralajmëron Irakun të mos bëhet “mjet i politikave të Trumpit”
Një këshilltar i liderit suprem të Iranit paralajmëroi Irakun të mos bëhet “mjet i politikave të Trumpit”, pasi presidenti amerikan Donald Trump të premten vlerësoi përpjekjet e Bagdadit për të “ndaluar kontrabandën e naftës irakiane, për t’i dhënë fund korrupsionit dhe për t’i vendosur të gjitha armët nën kontrollin ekskluziv të shtetit”, transmeton Anadolu.
Në një postim të shtunën në platformën sociale amerikane X, Mohammad Mokhber tha se “ndarja e një fati të përbashkët me fqinjët tanë është parim themelor” i politikës së jashtme të Teheranit.
“Në ditët më të errëta, Irani qëndroi përkrah popullit të Irakut me të gjitha forcat dhe dëshmoi miqësinë e tij”, tha Mokhber, duke shtuar se “kjo lidhje e pathyeshme kërkon që Bagdadi të jetë vigjilent për çështjet kufitare”.
Deklaratat e tij vijnë pasi Iraku njoftoi të enjten se kishte mbyllur dy pika kufitare jozyrtare të administruara nga Qeveria Rajonale e Kurdistanit, njëra në kufirin me Sirinë dhe tjetra me Iranin. Autoritetet kishin nisur zbatimin e udhëzimit të kryeministrit Ali al-Zaidi për mbylljen e pikave të paautorizuara kufitare në mbarë vendin.
Tensionet në Lindjen e Mesme mbeten të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke e nxitur Teheranin të kundërpërgjigjet me sulme me raketa dhe dronë në rajon dhe të mbyllë praktikisht Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyç për furnizimet globale me energji.
Një memorandum mirëkuptimi i nënshkruar në qershor, që synonte hapjen e rrugës drejt një marrëveshjeje përfundimtare të paqes, më vonë dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve, përfshirë ato lidhur me lundrimin në ngushticë.