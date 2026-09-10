Këshilltarët e Trumpit paralajmërojnë se lufta me Iranin mund të zgjasë me vite
Këshilltarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë e kanë paralajmëruar privatisht presidentin amerikan, Donald Trump, se konflikti me Iranin mund të vazhdojë me vite, potencialisht deri në fund të mandatit të tij, transmeton Anadolu.
Sipas një raporti të publikuar të mërkurën nga “The Wall Street Journal”, zv/presidenti JD Vance, sekretari i Shtetit, Marco Rubio dhe zyrtarë të tjerë të lartë kanë diskutuar me Trumpin mundësinë që Teherani të vazhdojë t’i rezistojë presionit amerikan pavarësisht bllokadës detare, sanksioneve dhe operacioneve ushtarake.
Vlerësimet e bëra privatisht bien në kontrast të theksuar me deklaratat publike të Trumpit se konflikti do të përfundojë së shpejti. Dje, ai u tha gazetarëve se lufta do të përfundojë “menjëherë” pas zgjedhjeve të nëntorit për në Kongres, duke pretenduar se “ata nuk mund të rezistojnë më gjatë”.
Lufta, e cila tashmë ka hyrë në muajin e shtatë, ka shkaktuar vdekjen e 18 pjesëtarëve të ushtrisë amerikane dhe ka ngritur shqetësime për burimet ushtarake dhe çrregullimet në tregjet globale të energjisë. Sipas Shoqatës Amerikane të Automobilave (AAA), çmimi mesatar i benzinës në SHBA të mërkurën ishte 4,22 dollarë për gallon, krahasuar me 4,01 dollarë një muaj më parë dhe 3,19 dollarë një vit më parë.
Trump ka shprehur vazhdimisht dëshirën për një zgjidhje të shpejtë ndërkohë që mbështet një fushatë më të gjerë ekonomike kundër Teheranit. Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, e ka përshkruar strategjinë, të quajtur “Operacioni Izolimi Ekonomik”, si një alternativë ndaj operacioneve të mëdha luftarake.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Olivia Wales, mbrojti qasjen e administratës, duke theksuar: “Presidenti Trump ka shkatërruar kapacitetet ushtarake të Iranit dhe po gjymton atë që ka mbetur nga ekonomia e tij e mjerueshme me bllokadën detare më të fuqishme në historinë botërore dhe me sanksione dërrmuese. Vetëm presidenti Trump e di se çfarë do të bëjë dhe kur”.
Edhe Vance ka refuzuar të parashikojë se kur do të përfundojnë armiqësitë, duke thënë: “Do të ishte e papërgjegjshme nga ana jonë të shpalosnim strategjinë dhe afatin tonë kohor për një Iran që thjesht nuk mund t’i respektojë zotimet e tij dhe nuk mund të ndalojë së qëlluari ndaj anijeve tregtare”.
Në raport thuhet se Pentagoni po përgatitet të zgjasë dislokimin e disa njësive të mbrojtjes ajrore në Lindjen e Mesme pa një afat të përcaktuar për përfundimin e misionit ndërsa një njësi e tretë ekspeditare e marinsave pritet të dislokohet në rajon këtë vjeshtë.
Ekspertja për Iranin, Suzanne Maloney nga Instituti “Brookings” tha se nuk ka gjasa që bllokada të sjellë shpejt një rezultat vendimtar. “Bllokada detare e SHBA-së nuk ka gjasa të sjellë një rezultat vendimtar në afat të shkurtër apo edhe të mesëm, kështu që përdorimi i vetëm realist i këtij mjeti do të duhej të mbështetej në plane për një rrethim afatgjatë”, tha ajo.
“Edhe në atë rast, perspektivat e saj për sukses janë të dyshimta, kryesisht për shkak të pasojave të padëshiruara”, shtoi ajo.