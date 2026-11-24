Këshilltarët e AKI-së: Qytetarët vendosën mbishkrimin shqip në tabelën e parkut në Butel
Këshilltarët e AKI-së kanë njoftuar se në tabelën e parkut në Butel është vendosur edhe mbishkrimi në gjuhën shqipe.
Sipas tyre, këtë herë kanë qenë vetë qytetarët ata që kanë vendosur mbishkrimin në shqip, duke bërë që tabela e parkut të përmbajë edhe gjuhën shqipe.
“Sot ndodhemi pikërisht këtu, në Mega Parkun e Butelit, i cili kohëve të fundit u bë temë diskutimi në opinionin publik për shkak të mosvendosjes së mbishkrimit në gjuhën shqipe në tabelën hyrëse, krahas gjuhës maqedonase.
Për këtë çështje kemi reaguar vazhdimisht, përmes mediave, rrjeteve sociale, në seancë të Këshillit të Komunës së Butelit dhe me kërkesa drejtuar Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve. Megjithatë deri tani institucionet përgjegjëse nuk i morën parasysh kërkesat tona për respektimin e dygjuhësisë.
Prandaj, qytetarët vendosën të ndërmarrim këtë hap konkret: Në tabelën e Mega Parkut të Butelit të vendosin edhe mbishkrimin në gjuhën shqipe. Me këtë veprim jo vetëm që plotësohet një obligim ligjor, por njëkohësisht sigurohet që qytetarët shqiptarë të lexojnë në këtë hapësirë publike edhe në gjuhën e tyre amtare, e që kjo përbën krenari për ta.
Atë që e bënë qytetarët, në fakt, duhej ta bënin Komuna e Butelit dhe Qyteti i Shkupit. Dhe shtrohet një pyetje e thjeshtë: Pse duhej të krijohej gjithë kjo situatë? Pse duhej të arrihej deri te ky veprim, kur gjithçka mund të zgjidhej në mënyrën më të thjeshtë dhe institucionale, pa nxitur ndarje, pa diskriminuar dhe pa cenuar ndjenjat e asnjë qytetari?
Jemi të bindur se respektimi i gjuhës shqipe nuk i merr asgjë askujt. Përkundrazi, ai u jep të gjithëve atë që u takon dhe dëshmon se bashkëjetesa ndërtohet mbi barazinë, respektin dhe zbatimin e ligjit.
Theksojmë se ky veprim është në përputhje me ligjin. Ndërsa institucionet dhe personat përgjegjës që nuk e kanë zbatuar atë duhet të japin llogari për mosveprimin e tyre.
Me këtë rast, rikujtojmë nenin 1, paragrafin 3, të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, i cili përcakton se në njësitë e vetëqeverisjes lokale, gjuha që flitet nga së paku 20 për qind e qytetarëve është gjuhë zyrtare, krahas gjuhës maqedonase.
Po ashtu, neni 16 i këtij ligji parasheh përdorimin e të dyja gjuhëve në emërtimet e rrugëve, shesheve, parqeve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore në komunat përkatëse.
Orce dhe Darko, kjo është tabela që duhej të ishte vendosur që në fillim! Kjo është tabela që respekton ligjin, barazinë dhe qytetarët. Jo ajo që ju e vendosët dhe e promovuat, duke anashkaluar gjuhën shqipe.
Merreni këtë tabelë si shembull për të gjitha veprimet tuaja të ardhshme, sepse respektimi i gjuhës shqipe është detyrim ligjor.
Respekti nuk dëshmohet me fjalë, por me vepra.
Kështu dëshmohet respekti për bashkëjetesën, Darko!
Është koha për reflektim dhe veprim!” tha këshilltari i AKi-së.