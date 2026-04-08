Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare i Iranit: SHBA pranoi planin me 10 pika, Teherani pretendon “fitore të madhe”

MARKETING

Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare i Iranit ka njoftuar se vendi ka arritur një fitore të madhe, duke detyruar Shtetet e Bashkuara të pranojnë një plan me 10 pika.
Sipas këtij plani, SHBA-të thuhet se janë zotuar për mosagresion, kanë pranuar kontrollin e Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit dhe kanë pranuar pasurimin bërthamor të Iranit. Gjithashtu, pretendohet se janë hequr të gjitha sanksionet primare dhe sekondare, si dhe janë ndërprerë të gjitha rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe Bordit të Guvernatorëve.

MARKETING

Sample Image

Më tej, sipas njoftimit, SHBA-të janë pajtuar të paguajnë kompensim ndaj Iranit, të tërheqin forcat luftarake nga rajoni dhe të ndalin armiqësitë në të gjitha frontet, përfshirë edhe ato kundër, siç thuhet, rezistencës islamike në Liban.

MARKETING

