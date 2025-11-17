Këshilli i Sigurimit i OKB-së miraton rezolutën për krijimin e Bordit të Paqes dhe forcës stabilizuese në Gaza
Këshilli i Sigurimit i OKB-së miratoi të hënën një rezolutë të hartuar nga SHBA-ja për themelimin e një Bordi të ri tranzitor të Paqes (BoP) dhe për autorizimin e një Force Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) për të mbikëqyrur qeverisjen, rindërtimin dhe sigurinë në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Rezoluta mori 13 vota pro, ndërsa Kina dhe Rusia abstenuan.
Duke folur para votimit, i dërguari amerikan në OKB, Mike Waltz, i tha Këshillit se “sot, ne kemi fuqinë të shuajmë flakët dhe të ndriçojmë rrugën drejt paqes”.
“Ajo rrugë është projektrezoluta e Këshillit të Sigurimit që kemi para nesh, një plan i guximshëm dhe pragmatik, i lindur nga plani gjithëpërfshirës me 20 pika i presidentit (Donald) Trump për t’i dhënë fund konfliktit në Gaza, dhe i farkëtuar përmes diplomacisë me Katarin, Egjiptin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqinë, Pakistanin dhe Indonezinë”, tha ai.
Ai tha se rezoluta “hap një rrugë të mundshme drejt vetëvendosjes palestineze, pasi Autoriteti Palestinez të ketë përfunduar reformat e nevojshme – një rrugë ku raketat do t’i lënë vendin degëve të ullirit dhe ku ekziston një shans i ri në horizontin politik”.
Duke iu referuar shqetësimeve të shprehura nga anëtarët e Këshillit, si dhe “kundërprojektrezolutës” të Rusisë, Waltz tha: “I dëgjojmë shqetësimet për mandatet, por hezitimi i kolegëve këtu është armiku i vërtetë”.
Pas votimit, ai përshëndeti miratimin e rezolutës dhe tha se ajo “përfaqëson një hap tjetër të rëndësishëm drejt një Gaze të qëndrueshme”.
“Bordi i Paqes, i cili do të udhëhiqet nga presidenti Trump, mbetet gurthemeli i përpjekjes sonë”, tha ai, duke shtuar se ISF-ja “do të stabilizojë dhe sigurojë mjedisin e sigurisë, do të mbështesë çmilitarizimin e Gazës, do të çmontojë infrastrukturën terroriste, do të çaktivizojë armët dhe do të ruajë sigurinë e civilëve palestinezë”.
Rezoluta përcakton se prania e BoP-së dhe ISF-së “e autorizuar nga kjo rezolutë do të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor 2027, me mundësi zgjatjeje nga Këshilli, dhe çdo riautorizim i mëtejshëm i ISF-së duhet të bëhet në bashkëpunim dhe koordinim të plotë me Egjiptin dhe Izraelin, si dhe shtetet e tjera anëtare që vazhdojnë të punojnë me ISF-në”.