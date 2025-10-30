Këshilli i Sigurimit i OKB-së dënon sulmin nga forcat paraushtarake RSF në El-Fasher të Sudanit
Anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së dënuan sulmin e Forcave paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) ndaj qytetit El-Fasher në Darfurin e Veriut në Sudan dhe shprehën “shqetësim të thellë” për rritjen e dhunës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, anëtarët e Këshillit të Sigurimit “dënuan mizoritë e raportuara të kryera nga RSF-ja kundër popullsisë civile, përfshirë ekzekutimet pa gjyq dhe ndalimet arbitrare, dhe shprehën shqetësim të madh për rrezikun e shtuar të mizorive masive, përfshirë ato me motive etnike”.
Duke rikujtuar rezolutën 2736 (2024), e cila kërkon që RSF-ja të heqë rrethimin ndaj El-Fasherit dhe bën thirrje për ndërprerje të menjëhershme të luftimeve dhe ulje të tensioneve brenda dhe rreth qytetit, anëtarët “kërkuan fuqishëm” që RSF-ja të zbatojë dispozitat e kësaj rezolute.