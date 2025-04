Këshilli i prokurorëve publik ka dhënë mendim negativ për propozimin për shkarkimin e Ljupço Kocevskit

Këshilli i Prokurorëve Publikë ka dhënë mendim negativ për propozimin e Qeverisë për shkarkimin e prokurorit publik shtetëror Ljupço Kocevski. Për pranimin e propozimit votuan tre anëtarë, ndërsa gjashtë anëtarë votuan kundër. Kryetarja e Këshillit të Prokurorëve Publikë, Dushica Dimitrieska, tha se duke qenë se Këshilli vendimet i merr me shumicë votash, shumica ka dhënë mendim negativ. Për pranimin e propozimit të Qeverisë për shkarkimin e Kocevskit votuan Keti Petkova, Ardian Demiri dhe Marjana Ilievska.

Këshilli i prokurorëve publikë paraprakisht e përjashtoi opinionin nga pika për shqyrtimin e propozimit për shkarkimin e prokurorit publik shtetëror Ljupço Kocevski. Anëtarët e Këshillit njëzëri e mbështetën propozimin e anëtares Zorica Pavloviq, e cila duke u bazuar në nenin 10 të Ligjit për Këshillin e Prokurorëve Publikë, kërkoi që opinioni të përjashtohet për, siç tha ajo, ndjeshmërinë e procesit dhe mbrojtjen e reputacionit dhe integritetit të prokurorit publik.

Svetlana Stojkoviq e mbështeti propozimin, duke shtuar se opinioni duhet të përjashtohet sepse deklarata e Kocevskit për propozimin për shkarkimin e tij përfshinte informacione dhe prova nga procedurat disiplinore kundër dy prokurorëve publikë. Seanca, siç theksuan, do të jetë e mbyllur, ndërsa opinioni do të përfshihet vetëm për votimin e mendimit për propozimin e Qeverisë për shkarkimin e Kocevskit.

Seanca për shqyrtimin e propozimit paraprakisht është shtyrë dy herë. Fillimisht ishte planifikuar për 18 mars, por është shtyrë për shkak të zisë shtatëditore pas tragjedisë në Koçan, ndërsa javën e kaluar, më 26 mars, u shty për mungesë kuorumi. Sipas afateve ligjore për shqyrtimin e propozimit për shkarkimin e Kocevskit, Këshilli duhet ta shqyrtojë më së voni deri në fund të kësaj jave, ndonëse Qeveria njoftoi se do ta ndërpresë procedurën. Zëdhënësja e Qeverisë, Marija Miteva, më 26 mars të këtij viti, deklaroi se Qeveria do të ndërpresë procedurën për shkarkimin e prokurorit publik shtetëror Lupço Kocevski dhe nëse merr mendim nga Këshilli i PP-së, të njëjtin nuk do ta përcjellë në Kuvend.

Kryeministri Hristijan Mickoski pas tragjedisë në Koçan deklaroi se procedura për shkarkimin e prokurorit publik Kocevski do të ndërpritet për momentin deri aty ku ndodhet.

“Në këtë moment, duke marrë parasysh situatën e ndjeshme në shoqëri, planifikojmë ta ndalojmë atë procedurë aty ku është, sepse vlerësojmë që prokurorët që po punojnë konkretisht në rastin që ka ndodhur në Koçan duhet të punojnë dhe të bëjnë punën e tyre, t’u japim mundësi të bëjnë punën e tyre. Kur thashë se jemi të kënaqur, realisht kam parë se ka pasur një aksion dhe punë të përbashkët në mes të MPB-së dhe Prokurorisë Publike, që ka rezultuar me sigurimin e 34 personave që kanë edhe dyshimin më të vogël për lidhje me këtë rast”, tha Mickoski.

Qeveria më 11 shkurt të vitit 2025 mori vendim që të fillojë procedurë për shkarkimin e prokurorit shtetëror publik Kocevski i cili u zgjodh në këtë pozitë para një viti, ndërsa mandati i tij zgjat gashtë vjet. Ministria e Drejtësisë, duke vepruar pas konkluzionit nga mbledhja e 50-të e Qeverisë, e përgatiti Propozim-mendimin për shkarkimin e prokurorit shtetëror publik. Kocevski, siç thonë nga Ministria e Drejtësisë, ka vepruar në lëndë në të cilat sipas dispozitave ligjore kanë ekzistuar rrethana të cilat shkaktojnë dyshim në paanshmërinë e tij, si dhe konflikt i interesave, ndërsa për të cilat rrethana ai është dashur të dijë dhe të përjashtohet. Prokurori republikan Kocevski e mohon akuzën se ka vepruar jashtëligjshëm duke theksuar se e ka ndjekur ligjin dhe afatet në të.

