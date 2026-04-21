Këshilli i PP-së shpalli konkurs për shefa të Prokurorive në disa qytete
Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e sotme të dyzet e tretë, mori vendim për publikimin e shpalljes për zgjedhjen e kryeprokurorit Publik në Prokurorisë Themelore Publike Ohër, në Prokurorinë Themelore Publike Dibër, në Prokurorinë Themelore Publike Kërçovë, në Prokurorinë Themelore Publike Radovish dhe në Prokurorinë Themelore Publike Koçan.
Sipas pikës 6 të rendit të ditës, Këshilli, siç informon, shqyrtoi nevojën për rritjen e numrit të prokurorëve publikë në disa nga prokuroritë publike në rajonin e Prokurorisë Publike të Shtipit, prandaj vendosi të ndryshojë Vendimin për përcaktimin e numrit të Prokurorëve Publikë në Prokuroritë Publike dhe prokurorëve publikë në Prokuroritë Publike të datës 14.08.2023, në një mënyrë që do të rriste numrin e prokurorëve publikë në PTHP Shtip dhe në PTHP Koçan me nga një prokuror publik më shumë në secilën prej këtyre prokurorive, ndërsa në PLP Shtip me dy prokurorë publikë më shumë.
Nën pikën të ndryshme, një anëtar i Këshillit i informoi të pranishmit e tjerë se nga ana e Shoqatës së qytetarëve “16 Mars 2025 – Koçan” (përfaqësues të disa prej palëve të dëmtuara dhe familjeve të prekura nga tragjedia në Koçan) është dorëzuar një kërkesë në të cilën shprehte shqetësim serioz në lidhje me vendimin e Këshillit për të mos ia vazhduar mandatin prokurores Publike, Ivana Trajçeva, duke pasur parasysh se ajo e udhëhoqi hetimin për rastin “Puls” Koçan dhe ishte plotësisht e njohur me të gjitha faktet dhe provat, dhe se për këtë arsye kërkojnë që ky vendim të rishikohet ose të sigurohet përfshirja e saj e mëtejshme në rast. Anëtarët e Këshillit vendosën që kjo kërkesë t’i përcillet Prokurorisë Publike të RMV-së, pasi Këshilli nuk është kompetent për të rishikuar vendimet e tij, dhe se për të njëjtën duhet të njoftohet parashtruesi.