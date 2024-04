Këshilli i Evropës kërkon nga Qeveria e Maqedonisë informacion të detajuar për arrestimin e gazetarit Furkan Saliu

Me kërkesë të Këshillit të Evropës, në seancën e sotme, Qeveria ka miratuar një vendim me të cilin e ngarkoi Ministrin e Punëve të Brendshme të dorëzojë informacion të detajuar lidhur me rastin e arrestimit të gazetarit Furkan Saliu.

Pas miratimit të vendimit, Ministria e Punëve të Brendshme do të ketë një javë kohë për t’u përgjigjur në kërkesën e Këshillit të Evropës.

Një javë më parë, gazetari i PortaliX, Furkan Saliu, u arrestua nga njësia speciale e policisë në fshatin Konjare, pas ndeshjes së futbollit Konjare – FK Kumanovo.

