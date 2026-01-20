Këshilli Gjyqësor ia mori imunitetin gjyqtarit të Apelit Gjoko Ristov, i aprovohet arresti shtëpiak

Këshilli Gjyqësor ia mori imunitetin gjyqtarit të Apelit Gjoko Ristov, i aprovohet arresti shtëpiak

 Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot në seancë urgjente me 10 vota “pro” ia mori imunitetin gjyqtarit të Apelit, Gjoko Ristov dhe e miratoi propozimin për caktimin e masës së arrestit shtëpiak, me kërkesë të Gjykatës Themelore Publike Shkup. Anëtarët e Këshillit Gjyqësor me 10 vota “pro” vendosën që gjykatësi Ristov përkohësisht të largohet nga ushtrimi i detyrës së gjyqtarit.

Gjyqtari i dyshuar i apelit akuzohen për veprat penale të fitimit dhe fshehjes së paligjshme të pasurisë (neni 359-1 paragrafi 3 në lidhje me paragrafin 1), dhe larje parash dhe të ardhura tjera nga krimi (neni 273 paragrafi 1) sepse në shtëpinë e prindërve të tij në Negotinë, policia ka gjetur 350.000 euro të ngulitura në mur, për të cilët ekziston dyshimi se janë fituar në mënyrë të paligjshme.

Paraprakisht sot, Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionin te gjyqtari i procedurës paraprake pranë Gjykatës Themelore Publike në Shkup dorëzoi propozim që gjyqtarit të dyshuar Ristov t’i caktohet masa e arrestit shtëpiak.

Përveç kësaj mase, siç plotësuan, është propozuar edhe përcaktimi i masës së kujdesit – marrja e përkohshme e pasaportës ose ndonjë dokumenti tjetër për kalim të kufirit shtetëror, përkatësisht ndalesë për lëshimin e tij. 

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati turk diskuton me homologun amerikan mbi situatën në Siri

Kryediplomati turk diskuton me homologun amerikan mbi situatën në Siri

Në Siri shpallet armëpushim 4-ditor pas marrëveshjes së qeverisë me YPG/SDF

Në Siri shpallet armëpushim 4-ditor pas marrëveshjes së qeverisë me YPG/SDF

(VIDEO) Protestë në Tetovë kundër pagesës së dyfishtë të tatimit

(VIDEO) Protestë në Tetovë kundër pagesës së dyfishtë të tatimit

“BE-ja nuk duhet të hezitojë për mekanizmin anti-shtrëngim kundër kërcënimeve tarifore të SHBA-së mbi Grenlandën”

“BE-ja nuk duhet të hezitojë për mekanizmin anti-shtrëngim kundër kërcënimeve tarifore të SHBA-së mbi Grenlandën”

(VIDEO) Shporta minimale arrin 66 413 denarë, 921 denarë më shumë se muajin e kaluar

(VIDEO) Shporta minimale arrin 66 413 denarë, 921 denarë më shumë se muajin e kaluar

(VIDEO) Prokuroria kërkon paraburgim shtëpiak për gjykatësin e dyshuar

(VIDEO) Prokuroria kërkon paraburgim shtëpiak për gjykatësin e dyshuar