Këshilli Gjyqësor e propozon Meri Dika Georgievskën gjykatëse në Gjykatën Kushtetuese
Këshilli Gjyqësor ka propozuar që gjykatësja e Gjykatës së Apelit, Meri Dika Georgievska, të emërohet si gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme, ku 10 anëtarë votuan pro, një ishte kundër, ndërsa gjykatësja Antoaneta Dimovska u përjashtua nga shqyrtimi i kësaj pike në rendin e ditës.
Anëtarët e Këshillit që mbështetën kandidaturën theksuan se Dika Georgievska i plotëson kushtet ligjore dhe profesionale për këtë funksion. Sipas tyre, ajo ka përvojë të gjatë në sistemin gjyqësor në nivele të ndryshme, përfshirë edhe pozicione drejtuese, ka integritet profesional dhe ka kontribuar në zhvillimin e praktikës gjyqësore dhe mendimit juridik.
Megjithatë, kundër këtij propozimi votoi anëtarja Suzana Joshevska Anastasovska. Ajo nuk e kontestoi përvojën shumëvjeçare të kandidates në gjyqësorin e rregullt, por ngriti dyshime lidhur me plotësimin e një kriteri të rëndësishëm ligjor. Sipas saj, dokumentacioni i paraqitur nuk dëshmon në mënyrë të qartë dhe bindëse se kandidatja ka dhënë një kontribut konkret në zhvillimin e mendimit profesional dhe teorik apo në avancimin e sistemit ligjor, siç kërkohet nga ligji.
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga nëntë gjyqtarë, të cilët zgjidhen nga radhët e juristëve të dalluar. Propozimi i Këshillit Gjyqësor është një nga hapat në procesin e zgjedhjes së një gjyqtari të ri kushtetues.