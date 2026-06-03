Kërkoi largimin drejt një lige tjetër, Milani i vendos çmimin Leaos

Kërkoi largimin drejt një lige tjetër, Milani i vendos çmimin Leaos

Rafael Leao është në prag të largimit nga Milani këtë verë pas një mosmarrëveshjeje me klubin dhe tifozët.

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Para disa ditësh, ylli portugez deklaroi se ndihet i përmbushur te Milani dhe tashmë kërkon një aventurë të re, tek një ligë tjetër.

Sipas Corriere dello Sport, Rossonerët gjithashtu besojnë se është koha e duhur për të fituar para nga Leao dhe vendosën një çmim të panegociueshëm prej 50 milionë eurosh.

26-vjeçari nuk ka mungesë të pretendentëve dhe preferenca e tij është të luajë në Ligën Premier, me Manchester Unitedin, Chelsean dhe Arsenalin të lidhur me të.

Klubet saudite mund ta përballojnë lehtësisht tarifën e transferimit dhe të ofrojnë paga fitimprurëse, por përparësia e Leaos është të vazhdojë të luajë në Evropë.

Gjigantët turq, Fenerbahce dhe Galatasaray gjithashtu kanë kërkuar nënshkrimin e Leaos, por çmimi mund të jetë një problem.

 

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