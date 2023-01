Kërkimi për gruan që u hodh në Vardar afër Velesit vazhdon edhe nesër

Zëdhënësi i SPB Veles, Riste Samarxhiev tha se kërkimet vazhdojnë edhe nesër në mëngjes.

Ai ka bërë të ditur se përveç policisë, zjarrfikësve nga Velesi dhe kajakerëve, sipas njoftimeve fillestare, nga nesër do të forcohen hetimet edhe me ekip të Njësitit për detyra speciale në MPB, ndërsa njoftime ka edhe për përfshirja e ekipeve nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim.

Hetimi do të vazhdojë nesër në mëngjes dhe do të përforcohet me ekip policor nga Njësia për detyra speciale ESZ, tha Samarxhiev.

Më 31 dhjetor, rreth 35 minuta pas mesnate, gruaja pesëdhjetë e pesë vjeçare u hodh nga Maloto Movce në lumin Vardar në Veles. Në orën 2 të mëngjesit, 62-vjeçari DM nga Shkupi ka raportuar në SVR Veles se motra e tij 55-vjeçare M.K nga fshati Sojaklari i Velesit është larguar nga shtëpia.