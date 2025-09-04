Kërkime për një shtetase të Maqedonisë së Veriut në pjesën detare të Halkidikit – është gjetur shëndoshë e mirë në tokë

Trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni përpiqej të mbante lotët ndërsa fliste për ndeshjen e mundshme të fundit zyrtare të Lionel Messit në shtëpi në një kualifikuese për Kupën e Botës kundër Venezuelës të enjten në Buenos Aires.

Ikona 38-vjeçare e futbollit, i cili konfirmoi javën e kaluar se kjo ndeshje mund të shënojë paraqitjen e tij të fundit kualifikuese në Argjentinë, meriton një pritje të veçantë nga tifozët, sipas Scalonit të emocionuar.

Duke folur në një konferencë për shtyp para ndeshjes të mërkurën mbrëma, trajneri reflektoi mbi privilegjin e të qenit trajner i tetë herë fituesit të Topit të Artë, me të cilin ngriti trofeun e Kupës së Botës 2022 në Katar.
“Po, kjo është një ndeshje për të cilën Leo ka thënë se do të jetë emocionale, e veçantë, e këndshme sepse është e vërtetë që është ndeshja jonë e fundit kualifikuese”, ka thënë fillimisht Scaloni, dukshëm i prekur.

“Duhet ta shijojmë siç e kemi thënë gjithmonë. Më shumë se kushdo, unë do ta shijoj. Të kesh mundësi ta stërvitësh atë ka qenë sinqerisht një kënaqësi dhe le të shpresojmë që tifozët që shkojnë në stadium do ta shijojnë gjithashtu sepse ai vërtet e meriton”.

Scaloni shprehu shpresën se kjo nuk do të jetë paraqitja e fundit e Messit në Argjentinë.

“Jam i sigurt se nuk do të jetë ndeshja e tij e fundit në Argjentinë dhe them se do të sigurohemi që nëse ai vendos se është ndeshja e fundit, të luajmë një tjetër sepse është e qartë ta bëjmë këtë në momentin e duhur dhe sepse ai e meriton”, përfundoi trajneri i Argjentinës.

Messi, i cili tani luan për Inter Miamin, ka lënë të kuptohet se do të tërhiqet nga futbolli ndërkombëtar pas Kupës së Botës 2026, ku Argjentina do të synojë të mbrojë titullin e saj në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.

Me kualifikueset e Kupës së Botës 2030 që nuk fillojnë deri në vitin 2027, kur Messi do të jetë 40 vjeç, ndeshja e së enjtes mbart peshë të shtuar si një lamtumirë e mundshme ndaj ndeshjeve konkurruese në shtëpi.

Argjentina tashmë e ka siguruar vendin e parë në kualifikueset e CONMEBOL, duke siguruar një vend në turneun e vitit të ardhshëm, duke e bërë këtë ndeshje një moment festiv për tifozët për të nderuar kapitenin e tyre legjendar.

