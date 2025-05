Më 21.05.2025 në orën 20.28 në SPB Shkup, A.M. (30) nga fshati Svilarë e Epërme, rrethi i Shkupit, ka denoncuar se në orën 18.05 në oborrin e tij, pas marrëdhënieve pronësore-juridike të pazgjidhura më parë, M.M. dhe I.M. i janë kërcënuar me jetë vëllait të tij A.M. (39) dhe familjes së tij, me ç’rast me sende të forta kanë dëmtuar një objekt në oborr.

Pas dokumentimit të rastit do të vijojë parashtresë përkatëse.