Kërcënim i ri për SHBA dhe Korenë e Jugut, Pheniani nis ndërtimin e nëndetëses së re me energji bërthamore

Koreja e Veriut ka zbuluar nëndetësen e saj me energji bërthamore në ndërtim e sipër, e cila mund të përbëjë një kërcënim serioz për sigurinë e SHBA-së dhe Koresë së Jugut.

Nëndetësja, me një peshë prej 6,000-7,000 tonësh dhe e armatosur me raketa bërthamore, do të jetë në gjendje të lëshojë raketa direkt nga poshtë ujit, duke e bërë atë pothuajse të padukshme për kundërshtarët.

Teksa Kim Jong Un po zhvillon në mënyrë aktive armë të tilla të teknologjisë së lartë, ushtarët e tij vazhdojnë të fitojnë përvojë luftarake në Ukrainë, duke mbështetur Rusinë në operacionet e saj ushtarake.

Ekziston një mendim se Rusia mund t’i ketë ofruar Koresë së Veriut teknologjitë e nevojshme për të ndërtuar reaktorin bërthamor.

