Keqkuptimi kosovar i Ukrainës!

Legjenda gjeopolitike se Ukraina nuk do të sulmohej sikur të ishte anëtare e NATO-s krijoi një keqkuptim tek krerët e shtetit të Kosovës, aandaj iu vërsulën Aleancës Veriatlantike për anëtarësim me arsyetimin që Rusia të mos e përsërisë “okupimin Ukrainë”! Gjithsesi, kjo luftë e pakuptimtë shërbeu si leksion i mirë për të kuptuar pse demokracia është procedurë. Po tani…

Shkruan: Agim POPOCI, Mitrovicë

Për 14 vjet Kosova bëri shumë gjëra, por burra shteti nuk po prodhon dot! Ndonëse është shteti i fundit që u krijua në Europën Juglindore, ngelet i fundit si në integrim atlantik, ashtu dhe atë europian, që nënkuptohet edhe me zhvillimin ekonomik dhe fajtorin nuk ka pse e kërkon gjetiu; atë e sheh në pasqyre!

Lufta në Ukrainë shpërfaqi shumë veti shtetformuese që Kosova nuk i ka dhe ajo që është më e dhimbshmja nuk e ka kuptuar pse demokracia është procedurë!

Asnjë shtet në Europën Juglindore nuk u pranua në NATO pse diku shpërtheu lufta ose ai shtet i plotësoi kushtet, por duke filluar nga Rumania e deri në Maqedoni të Veriut, shtetet u anëtarësuan kur kjo i rezultonte e arsyeshme Aleancës Veriatlantike për paqen dhe sigurinë në botë! Dhe, nga ana tjetër, shtetet kandidate bënë përpjekjet maksimale për të plotësuar kushtet përmes procedurave të anëtarësimit. Që të jemi të qartë, asnjëra nuk i plotësoi! Është kaq e thjeshtë për t’u kuptuar integrimi euro-atlantik?! Jo! Por, është shumë e thjeshtë t’i serviret qytetarit të Kosovës fakti pse demokracia është procedurë, pse është e rëndësishme transparenca e të dhënave, pse subjektet e vendimmarrjes demokratike duhet të jenë të pavarura, në mënyrë që të kuptohet pse duhet të respektohet procedura formale e sjelljes demokratike, e cila në asnjë rast nuk mund të anashkalohet me asnjë arsyetim.

Vetëm atëherë shqiptarët e Kosovës do ta kuptojmë pse nuk u bë liberalizimi i vizave, pse 5 shtetet anëtare të BE nuk e pranojnë Kosovën si shtet, pse Kosova nuk u bë anëtare e OKB-së, e deri te absurdi ekstrem UNESCO, dhe nuk do t’i vërsulen NATO-s për t’u anëtarësuar, sepse Vladimir Putini u zgjua një mëngjes dhe vendosi ta pushtojë Ukrainën!

Dhe, në fund, pse ballëhapur si shteti me organizimin e zgjedhjeve model në Europën Juglindore, mund të kundërshtojnë edhe ambasadorët e shteteve më të fuqishme, Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Nga liberalizimii vizave deri tek Ukraina

Integrimi euro-atlantik i shteteve të Europës Juglindore, për fat të keq, kaloi shkarazi nga shqiptarët e Kosovës, të cilët ishin përqendruar vetëm në çlirimin e vendit nga shkau!

Ceremonia e varrimit të Presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova dëshmoi se sa shumë duhet të punohet që Kosovës së pari t’i vije era shtet, e pastaj të shpallet i pavarur.

Fatkeqësisht, në mungesë së shtetarëve të vërtetë, përvoja e shteteve përreth nuk i shërbeu Kosovës në rrugën e saj integruese dhe janë liderët e saj që krijuan klimën antieuropiane edhe tek shqiptarët që kanë lindur në vendin e çliruar dhe tashmë edhe të pavarur dhe besojnë se Europën e kanë kundër!

Të gjithë ata që kanë menduar se liberalizimi i vizave është sikur marrja e një pasaporte, i plotëson dokumentet, aplikon dhe e merr në datën e caktuar, nuk janë të painformuar, por të paedukuar me proceset shtetformuese dhe integruese.

Me vite të tëra, qeveritë e Kosovës e kanë shitur liberalizimin e vizave si trofe dhe e kanë festuar me shampanja të shumta! Por, liberalizimi i vizave, përveçse nevojë e Kosovës, është edhe nevojë e Bashkimit Europian, që me kushtet e vendosura i ndihmon veten dhe shtetit që i hap portën, për ta integruar duke i ofruar një lëvizje të njerëzve dhe mallrave më liberale.

Përvoja e liberalizimit të vizave me shtetet e Europës Juglindore na mëson se përcaktimi i kufirit nuk është problem i liberalizimit të vizave, por i procedurës, madje rasti flagrant i Serbisë nuk sqarohet dot kur ajo “i plotëson kushtet” para Shqipërisë, edhe pse nuk ka kufij të përcaktuar, ndërsa i jepet liberalizimi duke i thënë se “kujdes, kjo nuk vlen për serbët e Kosovës”.

Janë shumë “pse”, por Serbia ishte ajo që përfitoi dhe shqiptarët e Kosovës me përvojat e mëtejme kishin rastin ta kuptojnë se reformat nuk bëhen as për BE-në dhe as për NATO-n, por për vetë Kosovën, në mënyrë që procedurat demokratike të vlejnë edhe në Shoqatën e Pllumaxhive, e lëre më në qeveri ose pushtet lokal. Në këtë mënyrë do ta kuptonin edhe JO-në e Macronit pa pasur nevojë ta ndërlidhin me urrejtje kombëtare, fetare ose krahinore!

Për këtë shërben dhe anëtarësimi i Malit të Zi në NATO kur mungonte po i njëjti kufi që ishte “problem” për liberalizimin e vizave për Kosovën! Anëtarësimi i Shqipërisë në NATO kishte dhënë shumë përgjigje euro-atlantike, por nuk është se krijoi një edukatë të procedurave demokratike ndër shqiptarët! Kur u anëtarësua Shqipëria me Kroacinë në NATO, nuk është se i kishin plotësuar kushtet më shumë se Maqedonia e Veriut, që nuk u pranua, e ai që e beson sebepin e emrit, ka probleme me veten, përveçse me njohuri gjeopolitike!

Kur liderët e BE-së refuzuan t’ia japin statusin e vendit kandidat Shqipërisë, shqiptarët turfulluan shumë më keq se në rastin e liberalizimit të vizave me Kosovën. Harruan dy dhuratat euro-atlantike, NATO dhe vizën Schengen, duke marrë shembujt më të keq, ndërsa kishin shkelë në tokën e BE-së. Kur ky status nuk iu dha Shqipërisë, harruan se pjesë e Bashkimit Europian është Gjermania, Franca, Belgjika etj., por filluan të akuzojnë BE-në që ka anëtarësuar Rumaninë, Sllovakinë dhe Bullgarinë dhe këtë nuk e bën me shtetin tonë shqiptar! Thuajse BE-ja ua kishte liberalizuar vizat shqiptarëve për t’i kopjuar demokracitë rumune, sllovake dhe bullgare, që vazhdojnë të jenë në servisim e sipër, dhe jo ato gjermane ose franceze, që mund të jenë shumë larg Shqipërisë dhe Kosovës, aq sa shqiptarët e projektojnë.

Nga Ukraina tek Quinti

Shqiptarët kanë akumuluar shumë urrejtje ndërkombëtare pse Kosova nuk anëtarësohet në OKB, por nuk kanë shpenzuar po aq energji në krijimin e institucioneve bazuar në procedurat demokratike. Ndoshta kjo urrejtje do të amortizohej sikur shqiptarët të ishin informuar se Kroacia u sulmua nga Serbia pasi u bë anëtare e OKB-së dhe se rrugëtimi i saj euro-atlantik nuk shkoi aq vaj.

Sot u krijua ideja se Vladimir Putini e sulmoi Ukrainën vetëm pse ajo nuk ishte pjesë e NATO-s dhe Kosova do të jetë e sigurt vetëm nëse anëtarësohet në Aleancën Veriatlantike. Kjo Aleancë ushtarako-politike mund të ketë shkelur shumë procedura anëtarësimi, por jo me gjykimin e shteteve që aderuan dhe po kjo logjikë vlen edhe në rastin e Kosovës.

Idetë e shumë analistëve kosovarë se si mund të shpëtojë Kosova nga Putini janë derdhur në letër dhe eter, por asnjëri prej tyre nuk foli se cilat janë angazhimet e këtij shteti në plotësimin e kushteve për anëtarësim, procedura nëpër të cilat kanë kaluar dhe shtetet fqinje që sot anëtare të NATO-s! Vetëm kur të kuptohet ky angazhim, nuk do të shohim lider lypës, duke kërkuar anëtarësim në NATO, sepse në Ukrainë na paska shpërthyer lufta! Dhe, për të mos i mbetur borxh lexuesit të vëmendshëm, Ukraina nuk u anëtarësua në NATO jo sepse Aleanca Veriatlantike nuk e kuptoi rrezikun rus, por sepse për këtë angazhim lidershipi ukrainas nuk kishte bërë asgjë, përveçse shtetin më të korruptuar në Europë, dhe, natyrisht, lypësin për anëtarësim!

Dhe, sot, Kosova nuk anëtarësohet në NATO jo pse Aleanca Veriatlantike nuk ndjekë me vëmendje deklaratat e Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, që e mbështet Putinin dhe Rusinë, dhe nga ana tjetër deklaron se “disa serbë në Kosovë janë të gatshëm për luftë”. Edhe mund të jenë, ashtu siç e mbështesin Putinin ose janë gati për protesta, por krerët e shtetit të Kosovës duhet të veprojnë ashtu siç vepruan me ndërhyrjet e ambasadorëve të Quintit për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në tokën kosovare.

Çdo shqiptar i Kosovës ka të drejtë të zemërohet me Francën, Gjermaninë, Italinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA-në, kur vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të pushtimit rus e mirëpresin duke e quajtur “rreshtim të Kosovës me deklaratat dhe shpalljet që i miratuan shtetet anëtare të BE-së dhe Quintit”, ndërsa e vlerësojnë “gatishmërinë e Serbisë për të gjetur zgjidhje” ndonëse është rreshtuar me Putinin dhe Rusinë për luftën ruse në Ukrainë, e cila është dënuar nga e gjithë bota demokratike!

Gjithashtu, çdo shqiptar i Kosovës dhe jo vetëm mund të acarohet kur ambasadorët e Quintit theksojnë se “një sjellje e tillë e qeverisë së Kosovës nuk është në përputhje me vlerat dhe parimet tona dhe do t’i dëmtojë aspiratat e saj europiane”, por në një deklaratë AKUZË ndaj Kosovës nuk e thotë as edhe një fjalë për kërcënimet që Aleksandar Vuçiqi bën me luftë, por duhet të kërkojnë ose në këtë rast të jenë krenarë kur krerët e shtetit të Kosovës e respektojnë kushtetutën dhe parimet që Serbia dhe Vuçiqi as nuk i kanë njohur dhe as nuk do t’i njohin kurrë edhe sikur ambasadorët e Quintit ta fusin Serbinë në BE edhe nga dritarja!