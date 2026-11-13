Kenia, të paktën 6 të vdekur nga shembja e një ndërtese 8-katëshe në ndërtim pranë kryeqytetit
Të paktën gjashtë persona humbën jetën dhe pesë të tjerë u shpëtuan të premten pasi një ndërtesë tetë-katëshe në ndërtim e sipër u shemb pranë kryeqytetit të Kenias, Nairobi, sipas ekipit të emergjencës dhe shpëtimit të Qarkut Nairobi, transmeton Anadolu.
Ndërtesa u shemb në Mlolongo, afërsisht 20 kilometra në juglindje të Nairobit, duke nxitur një operacion urgjent për të gjetur punëtorët që dyshohet se kanë mbetur të bllokuar nën rrënoja.
Pesë persona u nxorën të gjallë dhe u dërguan me urgjencë në një spital për trajtim, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhduan të kërkojnë nëpër rrënoja.
“Numri i saktë i punëtorëve që ndodheshin në vend në momentin e shembjes është ende duke u përcaktuar. Ekipet e kërkimit dhe shpëtimit po krehin në mënyrë aktive mbetjet për të gjetur çdo individ që mund të mbetet i bllokuar,” tha ekipi i emergjencës.
Autoritetet nuk kanë përcaktuar ende se çfarë e shkaktoi shembjen e ndërtesës, ndërsa identitetet e viktimave nuk janë bërë të ditura.
Incidenti vjen vetëm tre javë pasi një tjetër ndërtesë 15-katëshe në ndërtim e sipër u shemb në lagjen Eastleigh të Nairobit, duke vrarë tetë njerëz.
Tragjedia e fundit ka ringjallur shqetësimet për sigurinë e ndërtimit dhe pajtueshmërinë me rregulloret e ndërtimit në Kenia, ku dështimet strukturore kanë marrë vazhdimisht jetë njerëzish.
Autoritetet janë përballur me thirrje në rritje për të forcuar inspektimet, për të zbatuar standardet e ndërtimit dhe për të mbajtur përgjegjës zhvilluesit për ndërtesa të pasigurta.