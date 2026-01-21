Katër vjet burg për Arifin dhe një vit e nëntë muaj për Amiti për rastin “Geriatria”
Gjykata Themelore Penale në Shkup sot i shqiptoi dënime me burg ish-drejtorit të Spitalit të Specializuar për Mjekësi Geriatrike dhe Paliative, Muhsin Arifi, si dhe Blerim Amiti, të punësuar në të njëjtin institucion, në rastin e njohur si “Geriatria”.
Arifi u dënua për shkak se ka kërkuar ryshfet për shtrimin në spital të një personi në gjendje të rëndë shëndetësore, edhe pse kjo ishte pjesë e detyrës së tij zyrtare. Ndërkohë, Blerim Amitit u dënua me një vit e dhjetë muaj burg, pasi u kap në flagrancë duke marrë 20 mijë euro, të destinuara për Arifin.
Të dy të akuzuarit gjatë gjithë procesit kanë mohuar fajësinë.