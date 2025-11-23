Katër vite nga tragjedia e autobusit në Bullgari ku humbën jetën 45 persona nga RMV-ja
Sot janë mbushur katër vjet nga tragjedia fatale e autobusit “Besa Trans” në Bullgari, ku humbën jetën 45 shtetas të Maqedonisë së Veriut, ndërsa 7 të tjerë pësuan me plagë.
Shkaku kryesor për aksidentin në Bullgari sipas autoriteteve bullgare, gjegjësisht sipas zëvendëskryeprokurorit bullgar, Borislav Sarafov ka qenë faktori njeri, apo shoferi i ndjerë tashmë i autobusit i cili ka vozitur me shpejtësi më të madhe se sa që është lejuar në atë pjesë ku ka ndodhur aksidenti.
Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, Gjykata e Apelit të Shkupit e ktheu në rigjykimin rastin pas dënimit të pronarit në themelore me 20 muaj burg.
Sipas Prokurorisë, autobusi i kësaj kompanie ka dalë nga nga territori i Maqedonisë së Veriut me certifikatë licence të falsifikuar dhe për këtë është përgjegjës kompania si subjekt juridik dhe pronari i saj Bekim Haxhiu.
Por edhe përkundër këtij vendimi, avokati mbrojtës i kësaj kompanie, Asmir Alispahiq ka qenë i pakënaqur me vendimin, duke theksuar se do të vijoj ankesat, pasi që autobusi ka pasur licence të rregullt.
Familjet e të vdekurve përmes avokatëve të tyre kanë kundërshtuar hetimin e institucioneve, por edhe aktgjykimet e shpallura.
Aksidenti fatal ndodhi më 23 nëntor 2021 në orët e para të mëngjesit, kur autobusi “Besa Trans”, i cili po kthehej nga Stambolli me turistë, u përplas në rrethojën e autostradës Struma, në afërsi të fshatit bullgar Bosnek. Në mesin e 45 të vdekurve ishin 12 fëmijë, ndërsa 7 mbijetuan.