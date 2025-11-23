Katër vite nga tragjedia e autobusit në Bullgari ku humbën jetën 45 persona nga RMV-ja

Katër vite nga tragjedia e autobusit në Bullgari ku humbën jetën 45 persona nga RMV-ja

Sot janë mbushur katër vjet nga tragjedia fatale e autobusit “Besa Trans” në Bullgari, ku humbën jetën 45 shtetas të Maqedonisë së Veriut, ndërsa 7 të tjerë pësuan me plagë.

Shkaku kryesor për aksidentin në Bullgari sipas autoriteteve bullgare, gjegjësisht sipas zëvendëskryeprokurorit bullgar, Borislav Sarafov ka qenë faktori njeri, apo shoferi i ndjerë tashmë i autobusit i cili ka vozitur me shpejtësi më të madhe se sa që është lejuar në atë pjesë ku ka ndodhur aksidenti.

Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, Gjykata e Apelit të Shkupit e ktheu në rigjykimin rastin pas dënimit të pronarit në themelore me 20 muaj burg.

Sipas Prokurorisë, autobusi i kësaj kompanie ka dalë nga nga territori i Maqedonisë së Veriut me certifikatë licence të falsifikuar dhe për këtë është përgjegjës kompania si subjekt juridik dhe pronari i saj Bekim Haxhiu.

Por edhe përkundër këtij vendimi, avokati mbrojtës i kësaj kompanie, Asmir Alispahiq ka qenë i pakënaqur me vendimin, duke theksuar se do të vijoj ankesat, pasi që autobusi ka pasur licence të rregullt.

Familjet e të vdekurve përmes avokatëve të tyre kanë kundërshtuar hetimin e institucioneve, por edhe aktgjykimet e shpallura.

Aksidenti fatal ndodhi më 23 nëntor 2021 në orët e para të mëngjesit, kur autobusi “Besa Trans”, i cili po kthehej nga Stambolli me turistë, u përplas në rrethojën e autostradës Struma, në afërsi të fshatit bullgar Bosnek. Në mesin e 45 të vdekurve ishin 12 fëmijë, ndërsa 7 mbijetuan.

MARKETING

Të ngjajshme

Tragjedia e parë nga gripi i shpendëve në SHBA: Një person ndërron jetë pas infektimit me llojin H5N5

Tragjedia e parë nga gripi i shpendëve në SHBA: Një person ndërron jetë pas infektimit me llojin H5N5

Prokuroria: Një burrë dyshohet se ka përdhunuar ish të dashurën e tij

Prokuroria: Një burrë dyshohet se ka përdhunuar ish të dashurën e tij

Zyrtarët amerikanë dhe ukrainas zhvillojnë bisedime në Gjenevë mbi planin e paqes

Zyrtarët amerikanë dhe ukrainas zhvillojnë bisedime në Gjenevë mbi planin e paqes

Jançev: Lokali ku performonte artisti serb ishte i stërmbushur dhe pa masa sigurie, nuk lejojmë edhe një tjetër tragjedi si në Koçan

Jançev: Lokali ku performonte artisti serb ishte i stërmbushur dhe pa masa sigurie, nuk lejojmë edhe një tjetër tragjedi si në Koçan

Autoritetet në Gaza: 342 persona të vrarë në shkeljet izraelite që nga armëpushimit

Autoritetet në Gaza: 342 persona të vrarë në shkeljet izraelite që nga armëpushimit

“Drejtësi për Daorsën”, sot protestohet në Gjakovë

“Drejtësi për Daorsën”, sot protestohet në Gjakovë