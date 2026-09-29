Katër shtetas polakë ndalohen pasi dëmtuan derën e magazinave ushtarake në Tetovë
SPB Tetovë njofton se janë ndaluar katër shtetas polakë pasi dëmtuan derën e magazinave ushtarake në Erebinë në Tetovë.
“Më 28.09.2026 në orën 18:24, nga ana e Policisë Ushtarake të URMV-së, në SPB Tetovë është denoncuar se në vendin e quajtur “Erebinë” në Tetovë, ku gjenden magazina ushtarake, disa persona me katërrotorë (ATV) kanë dëmtuar derën e hyrjes së objektit. Ushtarët që ishin në roje në vendin e ngjarjes kanë ndaluar katër persona, të gjithë shtetas të Polonisë: H.M.A. (55), D.K.V. (55), K.V. (41) dhe K.J.R. (36), ndërsa tre persona të tjerë me katërrotorë janë dhënë në arrati.
Katër personat janë privuar nga liria për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar për vepër të kryer penale sipas nenit 350 të Kodit Penal “hyrje epaautorizuar në objekte ushtarake”.
Po ndërmerren masa për gjetjen e tre personave të tjerë dhe pas dokumentimit të rastit, do të vijojnë parashtresat përkatëse”, thonë nga SPB Tetovë.