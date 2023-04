Katër persona nën hetim për kontrabandim të kokainës

Prokurori Publik nga Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PTHP NKOK) sot ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore ndaj katër personave të cilët dyshohet se kanë kryer veprën penale “prodhim dhe shitje të paautorizuar të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursore” nga neni 215 paragrafi 3 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.

Urdhri është lëshuar pasi dje, nën udhëheqjen e një prokurori publik nga PTHP NKOK, Njësiti për trafikim të paligjshëm të drogës në kuadër të MPB-së ka kryer një aksion në disa lokacione në Shkup dhe Prilep, gjatë të cilit katër persona u privuan nga liria. Aksioni është rezultat i një hetimi ndërkombëtar disamujor dhe grupeve hetimore të krijuara ndërmjet PTHP-NKOK-së, Prokurorisë Speciale Publike Shqiptare dhe Departamentit të Krimit të Organizuar të Shqipërisë.

Siç njofton Prokuroria Publike, të dyshuarit gjatë muajit qershor të vitit 2021, së bashku me një shtetas të Maqedonisë të dënuar në mënyrë të padrejtë, pa autorizim për shkak të shitjes kanë blerë 324,4 kilogramë kokainë nga persona të paidentifikuar nga Shqipëria, me qëllim transportimin e drogës për në Itali.

Të dyshuarit, pasi kishin rënë dakord paraprakisht, më 16 qershor të vitit 2021, u larguan nga vendi në mënyrë individuale në pika të ndryshme kufitare dhe u takuan në territorin e qytetit shqiptar të Durrësit. Në një vend të panjohur në Shqipëri, persona të paidentifikuar shtetas shqiptarë dhe i dyshuari i parë kanë vendosur 300 pako kokainë me peshë 324.4 kilogramë në hapësirën pranë rezervuarëve të naftës të një kamioni “Daf”. Në mbrëmje, katër të dyshuarit janë takuar me të dënuarin pa të drejtë, i cili më pas me kamion është nisur drejt portit të Durrësit për të transportuar drogën drejt Italisë. Tre të dyshuarit me datë 18.06.2021, në ora 01:00 pas mesnate në pikën kufitare Kukës/Morinë, nga Shqipëria kanë hyrë në Kosovë me veturë “Mercedes”, më pas kanë hyrë në vend përmes vendkalimit në “Bllacë” – i dyshuari i parë si këmbësor dhe dy të tjerët me mjetin “Mercedes”, si drejtues dhe bashkëudhëtar. Në të njëjtën kohë, i dyshuari i katërt përmes pikës kufitare “Shën Naum” ka hyrë në vend me veturë “Golf” me targa bullgare.

Siç bëhet me dije nga Prokuroria Publike, të njëjtën ditë në mesditë në portin e Durrësit, gjatë skanimit të kaminës me drogë nga zyrtarë të Drejtorisë Doganore të Shqipërisë, u zbuluan pakot e fshehura me kokainë dhe i dënuari pa të drejtë është privuar nga liria dhe i është caktuar masa e paraburgimit dhe është dënuar nga gjykata vendore me tetë vjet burg.

Prokuroria Publike thotë se gjatë aksionit të djeshëm njëri nga të dyshuarit është lënduar në tentativë për t’u shpëtuar policëve dhe është duke u trajtuar, ndërsa tre të tjerët gjatë ditës së sotme do të paraqiten para gjyqtarit për procedurë paraprake në Gjykatën Themelore Penale – Shkup.

“Prokurori në fjalë duke vlerësuar se ekzistojnë rrethana që justifikojnë frikën e rrezikut të arratisjes, se do të fshehin, falsifikojnë ose asgjësojnë gjurmët e krimit dhe se duke ndikuar mbi dëshmitarët dhe bashkëpunëtorët do të pengojnë hetimin, si dhe frika se nëse mbrohen në liri do të përsërisin veprën, gjyqtarit të procedurës paraprake i kanë dorëzuar propozimin për caktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarit”, thuhet në kumtesën e PP.