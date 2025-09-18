Katër persona dhe një kompani nën hetim për zjarrin në Trubarevë, kërkohet paraburgim për të dyshuarin kryesor
Prokuroria Themelore Publike Shkup ka nisur procedurë hetimore ndërsa MPB padi penale kundër katër personave dhe një subjekti juridik për ruajtje të paligjshme të mbeturinave të rrezikshme, që shkaktuan ndotje të madhe në Trubarevë. Të dyshuarit, përfshirë një drejtues joformal dhe vajzën e tij, vepruan në kundërshtim me ligjet mjedisore, duke shkaktuar rrezik për shëndetin publik. Pas një zjarri më 13 shtator, ndotja e ajrit dhe tokës u rrit ndjeshëm. Prokuroria kërkoi paraburgim për të dyshuarin kryesor dhe arrest shtëpiak për tre të tjerët. Hetimet vazhdojnë për përgjegjësi shtesë, raporton SHENJA.
“Prokuroria Themelore Publike Shkup, pas analizimit të të gjitha provave të mbledhura në hetimin paraprak deri më tani, sot lëshoi Urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore kundër katër personave fizikë dhe një personi juridik për vepër penale – Rrezikim i mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina sipas nenit 230, paragrafi 2 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.
Prokuroria lëshoi urdhra për veprime dhe inspektime që siguruan prova që japin dyshim të arsyeshëm se i dyshuari i parë, megjithëse nuk ishte regjistruar zyrtarisht si drejtues i personit juridik në të cilin mbeturinat ishin ruajtur në mënyrë të papërshtatshme, ende vepronte dhe ndërmerrte veprime ligjore në marrëdhënie me palët e treta. Si drejtues i një personi tjetër juridik, ai zgjodhi personin juridik ku vajza e tij ishte drejtuese formale si klientin kryesor për ruajtjen e mbeturinave, organizoi të gjithë operacionin dhe ekzekutoi vendimet në lidhje me operacionin, dhe për këtë arsye kishte detyrimin të siguronte ligjshmërinë e funksionimit të kompanisë dhe degës së riciklimit”, thonë nga Prokuroria.
Prokuroria shton se, hetimi përfshin atë dhe vajzën e tij si bashkëkryes të cilët vepruan në kundërshtim me Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave dhe rregulloret për mbrojtjen e mjedisit duke lënë, hedhur, mbledhur dhe transportuar në mënyrë të përsëritur një ose më shumë dërgesa të lidhura me mbeturina dhe mbetje të pajisjeve elektronike dhe elektrike, bateri dhe akumulatorë të mbeturinave dhe tonerë të mbeturinave, si mbeturina të rrezikshme. Ata i ruajtën mbeturinat në një parcelë kadastrale në Trubarevë dhe në këtë mënyrë shkaktuan dëme të konsiderueshme në cilësinë e tokës dhe ajrit, gjegjësisht shkaktuan rrezik për jetën dhe shëndetin e njerëzve në një shkallë më të gjerë.
I dyshuari i tretë është person i autorizuar – drejtuesi i një dege, i cili veproi sipas udhëzimeve të të dyshuarit të parë dhe caktoi detyrat e punës së punonjësve në ruajtjen dhe përpunimin e mbeturinave elektrike.
I dyshuari i katërt, megjithëse nuk kishte akt formal për krijimin e një marrëdhënie pune në personin juridik, megjithatë ndërmori veprime për të organizuar asgjësimin e mëtejshëm të mbeturinave elektronike. Ai gjithashtu pranoi, ruajti, klasifikoi dhe përpunoi mekanikisht mbeturina elektrike jashtë objekteve për të cilat ishte lëshuar leje për menaxhimin e mbeturinave.
Më 13 shtator, objekti me mbeturina të ruajtura në mënyrë të papërshtatshme u përfshi nga flakët. Për shkak të shkallës dhe rrezikut, zjarri nuk mundi të vihej nën kontroll dhe përfshiu pjesën më të madhe të mbetjeve elektrike të depozituara, si dhe objektet e degës së riciklimit. Djegia shkaktoi çlirim masiv tymi, hiri dhe gazrash në ajr. Si rezultat, matjet e kryera nga Njësia e Mbrojtjes Atomike, Biologjike dhe Kimike e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë dhe Inspektorati Shtetëror i Mjedisit përcaktuan ndotje të lartë.
Duke marrë parasysh veprimet e të dyshuarve dhe rreziqet për procedurën, prokurori publik kompetent i paraqiti propozim gjyqtarit të procedurës paraprake për të përcaktuar masë paraburgimi për të dyshuarin e parë, ndërsa arresti shtëpiak u kërkua për tre të tjerët.
Në të njëjtën kohë, përgjegjësia e mundshme e individëve të tjerë vazhdon të hetohet, dhe prokurori publik lëshon urdhra për të siguruar prova, mbi të cilat po veprohet nga autoritetet kompetente.
Ministria e Punëve të Brendshme nga ana tjetër ngriti sot kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Shkup kundër M.D. (56), L.D. (26), V.M. (43) dhe Z.S. (59), si dhe kundër një personi juridik me seli në Trubarevë për vepër penale – Rrezikim i mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina sipas nenit 230 paragrafi 2 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.