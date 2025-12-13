Katër palestinezë të vrarë në një sulm izraelit në Gaza pavarësisht armëpushimit
Katër palestinezë u vranë dhe të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit në Qytetin e Gazës të shtunën, duke shënuar një shkelje të re të një marrëveshjeje të brishtë armëpushimi në enklavë, tha një burim mjekësor për Anadolu.
Burimi tha se viktimat humbën jetën kur një sulm ajror goditi një automjet civil në rrugën bregdetare Al-Rashid, në perëndim të Qytetit të Gazës.
Ushtria izraelite pretendoi se sulmi kishte në shënjestër një anëtar të lartë të Hamasit në Qytetin e Gazës, pa e përmendur emrin.
Radio e Ushtrisë tha se sulmi ajror shënjestroi Raed Saad, të cilin e përshkroi si “figurën e dytë në radhë” të Hamasit në Rripin e Gazës.
Transmetuesi shtoi se Saad u sulmua ndërsa udhëtonte me një xhip në perëndim të Qytetit të Gazës.
Hamasi, nga ana e tij, e quajti sulmin një “shkelje kriminale të marrëveshjes së armëpushimit, e cila u nënshkrua në përputhje me planin e presidentit amerikan Donald Trump.”
“Ky krim konfirmon edhe një herë se pushtimi po kërkon qëllimisht të minojë dhe sabotojë marrëveshjen e armëpushimit duke përshkallëzuar shkeljet e tij të vazhdueshme,” tha grupi në një deklaratë.
Grupi u bëri thirrje ndërmjetësve dhe vendeve garantuese të marrëveshjes që të marrin përgjegjësitë e tyre lidhur me “këto shkelje të hapura” dhe të ndërmarrin veprime urgjente “për të frenuar qeverinë fashiste të pushtimit, e cila po tërhiqet nga detyrimet e saj sipas marrëveshjes dhe po kërkon ta minojë dhe ta shkatërrojë atë.”
Ushtria izraelite e ka shkelur në mënyrë të përsëritur armëpushimin, duke vrarë të paktën 386 palestinezë dhe duke plagosur 1.018 të tjerë që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes më 10 tetor.
Izraeli ka vrarë më shumë se 70.300 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori 2023, të cilat kanë vazhduar pavarësisht armëpushimit.