Katër palestinezë të plagosur dhe 24 të arrestuar në sulmet dhe bastisjet izraelite në Bregun Perëndimor

Katër palestinezë të plagosur dhe 24 të arrestuar në sulmet dhe bastisjet izraelite në Bregun Perëndimor

Katër palestinezë u plagosën sot nga sulmet e forcave izraelite dhe kolonëve të paligjshëm, ndërsa 24 të tjerë u arrestuan gjatë bastisjeve ushtarake në Bregun Perëndimor të pushtuar, thanë burime lokale, transmeton Anadolu.

Shoqata Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe tha në një deklaratë se ekipet e saj në Ramallah trajtuan një të ri i cili u qëllua me armë të vërtetë nga ushtarët izraelitë në qytetin al-Ram, në veriperëndim të Kudsit. Ai u dërgua në spital për trajtim mjekësor, sipas shoqatës.

Në Nablus, në veri të Bregut Perëndimor, organizata tha se tre palestinezë u plagosën gjatë një sulmi nga kolonët e paligjshëm në qytetin Talfit. Njëri u qëllua dhe dy të tjerët u rrahën, tha ajo. Personi që u qëllua u shtrua në spital, ndërsa dy të tjerët u trajtuan në vendin e ngjarjes.

Ndërkohë, forcat izraelite arrestuan 24 palestinezë gjatë bastisjeve në disa zona të Bregut Perëndimor, sipas burimeve lokale.

Shtatë të rinj, përfshirë dy vëllezër dhe babain e tyre, u ndaluan në periferi të Dhnabas në Tulkarem, në veri të Bregut Perëndimor, thanë burime lokale për Anadolu.

Në qytetin Jaba, në jug të Jeninit, forcat izraelite arrestuan tetë palestinezë pas hyrjes në qytet dhe kontrollit të shtëpive të tyre, thanë burimet.

Forcat izraelite gjithashtu ndaluan pesë persona në Qarawat Bani Hassan, perëndim të Salfitit në veri të Bregut Perëndimor, sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa.

Në jug të Bregut Perëndimor jugor, katër palestinezë u arrestuan në Hebron pas kontrollit të shtëpive të tyre, raportoi Wafa.

Ushtarët izraelitë zakonisht nuk japin arsye për arrestimet, por ato shpesh ndodhin si pjesë e asaj që autoritetet izraelite e përshkruajnë si operacione sigurie kundër individëve të kërkuar.

Më shumë se 9.300 palestinezë mbahen aktualisht në burgjet izraelite, përfshirë 66 gra dhe 350 fëmijë, sipas të dhënave zyrtare palestineze.

Izraeli ka intensifikuar operacionet në Bregun Perëndimor që nga fillimi i luftës në Gaza më 8 tetor 2023, duke përfshirë bastisje, arrestime, vrasje, zhvendosje dhe zgjerim të vendbanimeve kolone, si hapa drejt aneksimit të territorit.

Dhuna në Bregun Perëndimor ka shkaktuar të paktën 1.112 viktima palestineze dhe ka plagosur rreth 11.500 të tjerë, me rreth 22.000 arrestime të regjistruara gjatë të njëjtës periudhë.

