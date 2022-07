Katër muaj burg për “Cufi Kokën”

Me katër muaj burg është dënuar Isuf Enuzi i njohur me nofkën Cufi Koka për incidentin tek Sheshi Skënderbeu kur gjuajti me armë zjarri në ajër.

Ai është lëshuar në paraburgim shtëpiak deri sa të bëhet i plotfuqishëm vendimi i shkallës së parë.

Fillimisht atij i ishte caktuar paraburgim prej 8 ditëve, ndërsa mbi të ngarkohej akuza “nxitje e rrezikimit të përgjithshëm”.

Kujtojmë se menjëherë pas rastit, kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska, shkarkoi nga detyra e drejtorit të Higjienës Komunale, vëllaun e tij, Zudi Enuzin.