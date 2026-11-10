Katari: SHBA-ja dhe Irani japin “përgjigje pozitive” ndaj përpjekjeve për ndërmjetësim
Katari njoftoi sot se ka marrë “përgjigje pozitive” si nga SHBA-ja, ashtu edhe nga Irani lidhur me përpjekjet e vazhdueshme për ndërmjetësim mes dy palëve, duke theksuar se përpjekjet vijojnë për t’i dhënë fund gjendjes së “as luftë, as paqe” dhe pasigurisë në rajon, transmeton Anadolu.
“Përpjekjet për ndërmjetësim mes Washingtonit dhe Teheranit vazhdojnë ende dhe ka pasur përgjigje pozitive nga të dyja palët”, deklaroi Ibrahim Al-Hashimi, drejtor i Departamentit të Medias dhe Komunikimit në Ministrinë e Jashtme të Katarit, gjatë një konference për media në Doha.
Ai theksoi se ndërmjetësit po punojnë për t’i dhënë fund gjendjes së “as luftë, as paqe” në rajon dhe për t’i dhënë fund pasigurisë.
Deklaratat e tij erdhën një ditë pasi kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tha se kishte zhvilluar “diskutime pozitive” me presidentin amerikan Donald Trump dhe zëvendëspresidentin JD Vance në Washington, lidhur me arritjen e një marrëveshjeje dhe vendosjen e paqes në rajon.
“Ishte kënaqësi të takohesha me presidentin dhe zëvendëspresidentin amerikan në Washington, ku diskutuam për situatën në rajon dhe mënyrat për të shënuar përparim në negociatat mes SHBA-së dhe Iranit”, shkroi Sheikh Mohammed të hënën në rrjetin social amerikan X.
“Vlerësoj diskutimet pozitive për arritjen e një marrëveshjeje dhe vendosjen e paqes në rajon”, shtoi ai.
Më herët të hënën, një zyrtar iranian, emri i të cilit nuk u bë i ditur, i tha agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Fars se raportimet për bisedime lidhur me rihapjen e Ngushticës së Hormuzit në këmbim të lirimit të 8 miliardë dollarëve nga asetet e ngrira iraniane ishin të pavërteta.
Zyrtari tha se Teherani do të angazhohet vetëm në kuadër të shtatë kushteve që ia kishte përcjellë Uashingtonit. Ato përfshijnë heqjen e bllokadës detare dhe sanksioneve të njëanshme, garantimin e kalimit të sigurt nëpër ngushticë, lirimin e aseteve të ngrira iraniane dhe përfundimin e luftës.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt. Në prill u arrit një armëpushim, por luftimet mes SHBA-së dhe Iranit rifilluan në korrik, pasi përpjekjet diplomatike ngecën.