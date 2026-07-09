Katari rikonfirmon mbështetjen për diplomacinë për të frenuar përshkallëzimin rajonal
Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani riafirmoi mbështetjen e Dohas për përpjekjet për të frenuar përshkallëzimin rajonal dhe për të arritur marrëveshje gjithëpërfshirëse gjatë një bisede telefonike sot me ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi, transmeton Anadolu.
Sipas Ministrisë së Jashtme të Katarit, të dy ministrat shqyrtuan zhvillimet e fundit në përshkallëzimin ushtarak midis SHBA-së dhe Iranit gjatë dy ditëve të fundit. Sheikh Mohammed theksoi mbështetjen e Katarit për iniciativat që synojnë frenimin e krizës dhe arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse që do të forconte sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe do të hapte rrugën për paqen e qëndrueshme.
Ai shprehu dënimin dhe refuzimin e Katarit të sulmeve që synojnë anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se veprime të tilla minojnë besimin, kërcënojnë sigurinë e lundrimit detar ndërkombëtar dhe rrezikojnë përpjekjet për të përforcuar stabilitetin rajonal.
Kryeministri i Katarit nënvizoi rëndësinë që të gjitha palët t’i përmbahen dialogut dhe diplomacisë dhe të zbatojnë dispozitat e dakorduara në memorandumin e mirëkuptimit midis SHBA-së dhe Iranit për të ruajtur sigurinë rajonale dhe për të ruajtur përparimin e arritur përmes përpjekjeve të fundit për de-përshkallëzimin.
Më herët sot, ushtria e Iranit tha se kishte shënjestruar infrastrukturën në bazat ushtarake amerikane në Kuvajt, Katar dhe Bahrein në përgjigje të sulmeve të fundit të SHBA-së në territorin iranian. Thirrja erdhi mes tensioneve të rritura pas sulmeve të SHBA-së ndaj objektivave ushtarake iraniane dhe sulmeve hakmarrëse të Iranit kundër, siç thotë ai, objekteve ushtarake amerikane në Gjirin Persik të mërkurën dhe të enjten.
Komanda Qendrore e SHBA tha se forcat amerikane kishin nisur sulme shtesë kundër Iranit për të degraduar më tej aftësinë e Teheranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit. Irani dhe SHBA-ja arritën memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani më 17 qershor, me synimin për t’i dhënë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe për të hapur rrugën për marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump tha se memorandumi kishte “përfunduar”, duke i dhënë fund marrëveshjes dhe duke shkaktuar raund të ri konfrontimi ushtarak.