Katari rifillon plotësisht aktivitetet e lundrimit detar pas ndërprerjeve të lidhura me luftën
Ministria e Transportit e Katarit ka njoftuar rifillimin e plotë të aktiviteteve të lundrimit detar duke filluar nga e shtuna, pas një periudhe rihapjeje të pjesshme pas mbylljes së lidhur me luftën SHBA-Izrael kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Ministria tha se aktivitetet detare do të rifillojnë plotësisht gjatë gjithë ditës dhe natës për të gjitha llojet e anijeve duke filluar nga e shtuna, 2 maj, në ora 00:00 me kohën lokale.
Ministria theksoi se operacionet detare ishin rifilluar pjesërisht më 12 prill nga ora 06:00 deri në 18:00, pas një rihapjeje graduale që nisi më 30 mars pas pezullimit “të përkohshëm” më 28 shkurt si masë paraprake për të garantuar sigurinë publike mes fillimit të luftës në Lindjen e Mesme.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër aleatëve amerikanë në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, pasuar nga bisedime në Islamabad më 11-12 prill, por nuk u arrit marrëveshje.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa caktuar një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.