Katari rifillon plotësisht aktivitetet e lundrimit detar pas ndërprerjeve të lidhura me luftën

Ministria e Transportit e Katarit ka njoftuar rifillimin e plotë të aktiviteteve të lundrimit detar duke filluar nga e shtuna, pas një periudhe rihapjeje të pjesshme pas mbylljes së lidhur me luftën SHBA-Izrael kundër Iranit, transmeton Anadolu.

Ministria tha se aktivitetet detare do të rifillojnë plotësisht gjatë gjithë ditës dhe natës për të gjitha llojet e anijeve duke filluar nga e shtuna, 2 maj, në ora 00:00 me kohën lokale.

Ministria theksoi se operacionet detare ishin rifilluar pjesërisht më 12 prill nga ora 06:00 deri në 18:00, pas një rihapjeje graduale që nisi më 30 mars pas pezullimit “të përkohshëm” më 28 shkurt si masë paraprake për të garantuar sigurinë publike mes fillimit të luftës në Lindjen e Mesme.

SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër aleatëve amerikanë në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, pasuar nga bisedime në Islamabad më 11-12 prill, por nuk u arrit marrëveshje.

Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa caktuar një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.

Beqiri: Së shpejti nis ndërtimi i “Sheshit të Dëshmorëve” në Haraçinë

Beqiri: Së shpejti nis ndërtimi i “Sheshit të Dëshmorëve” në Haraçinë

Pentagoni arrin marrëveshje me 7 gjigantë të Inteligjencës Artificiale

Pentagoni arrin marrëveshje me 7 gjigantë të Inteligjencës Artificiale

Kryediplomati turk takohet me kryetarin e Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut

Kryediplomati turk takohet me kryetarin e Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut

Shefi i paqeruajtjes së OKB-së do të vizitojë Italinë dhe Turqinë për bisedime të nivelit të lartë

Shefi i paqeruajtjes së OKB-së do të vizitojë Italinë dhe Turqinë për bisedime të nivelit të lartë

Trump “nuk është i kënaqur” me propozimin e Iranit, përmend kërkesa që nuk mund t’i pranojë

Trump “nuk është i kënaqur” me propozimin e Iranit, përmend kërkesa që nuk mund t’i pranojë

Demokratja në komisionin e Senatit kërkon diplomaci teksa lufta e Trumpit me Iranin arrin ditën e 60-të

Demokratja në komisionin e Senatit kërkon diplomaci teksa lufta e Trumpit me Iranin arrin ditën e 60-të