Katari propozon krijimin e bllokut “Shtetet e Prosperuara” për të ndërtuar “zinxhirin e furnizimit të paqes”
Ministri i Punëve të Jashtme i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ka propozuar një emërtim të ri për shtetet e vogla që e kanë shndërruar madhësinë e tyre në avantazh, duke u bërë thirrje atyre të marrin një rol të përbashkët në paqen globale, transmeton Anadolu.
“Prandaj, dëshiroj të propozoj një emërtim tjetër për një grup të caktuar shtetesh: vende të shkathëta, të qëndrueshme, të begata dhe të besueshme, të cilat e kanë shndërruar madhësinë e tyre në avantazh dhe janë bërë kontribuuese të rëndësishme për paqen dhe prosperitetin global. Unë i quaj ato ‘Shtetet e Prosperuara’”, tha ai gjatë një fjalimi në Oxford Union.
“Propozimi im është që këto Shtete të Prosperuara, pasi janë bërë kontribuuese thelbësore për prosperitetin global, tani janë në një pozitë unike për të luajtur një rol po aq të rëndësishëm në paqen ndërkombëtare. Jo përmes iniciativave individuale, por përmes një qasjeje kolektive, të strukturuar dhe të përbashkët”, tha ai.
Ai paralajmëroi se “shtetet më të vogla po bëhen gjithnjë e më shumë viktimat e para të konflikteve që nuk i kanë shkaktuar vetë”.
“Shtetet e Prosperuara nuk mund t’i zgjidhin të vetme këto sfida dhe as nuk mund t’i zëvendësojnë fuqitë e mëdha. Por, duke bashkuar ekspertizën, kapacitetet ekonomike dhe rrjetet diplomatike, ato mund të ndihmojnë në ndërtimin dhe ruajtjen e një zinxhiri furnizimi për paqen dhe stabilitetin në botë”, tha ai.
“Ne nuk mund t’ua besojmë të tjerëve stabilitetin tonë dhe as nuk duhet t’i dorëzohemi mosveprimit. Historia është e mbushur me hijet e vëzhguesve pasivë dhe i nderon vetëm ata që veprojnë për ta formësuar atë”, shtoi ai.
Duke folur për përpjekjet ndërmjetësuese për të gjetur një zgjidhje për luftën mes SHBA-së dhe Iranit, Sheikh Mohammed tha se Doha ka bashkëpunuar me zyrtarë të administratës amerikane, të cilët kanë “synime shumë të sinqerta për të gjetur një mënyrë për ta përmbajtur situatën dhe për të ulur tensionet”.
Duke theksuar se përpjekjet vazhdojnë “për të parandaluar që situata të dalë jashtë kontrollit”, ai shtoi se “falë edhe disa zërave të arsyeshëm në Teheran, kemi arritur të parandalojmë daljen e situatës jashtë kontrollit”.
“Ajo që ndodhi me zgjedhjet mund të ndikojë në politikat e tyre në të ardhmen, por nuk ndikon në synimet e tyre. Ne nuk do të kemi kurrë një marrëveshje të përsosur paqeje, por nuk mund të presim thjesht momentin e një marrëveshjeje të përsosur dhe të shmangim arritjen e një marrëveshjeje të mirë”, tha ai.
Duke iu referuar ritmit të diplomacisë, ai tha: “Ajo nuk është aq aktive sa ishte disa ditë më parë”, duke shtuar se “angazhimi ynë nuk ka ndaluar dhe nuk do të ndalet”.