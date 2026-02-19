Katari premton 1 miliard dollarë mbështetje për Bordin e Paqes
Katari premtoi të enjten 1 miliard dollarë në mbështetje të Bordit të Paqes gjatë takimit të parë të grupit në Washington, duke riafirmuar angazhimin e tij për përpjekjet e ndërmjetësimit mes Izraelit dhe Hamasit për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez, transmeton Anadolu.
Kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tha se Doha “riafirmon angazhimin e saj ndaj Bordit të Paqes ashtu siç ishte e angazhuar që nga dita e parë e përpjekjeve të ndërmjetësimit”.
“Përgjegjësia jonë mbetet të arrijmë një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme”, shtoi ai, duke theksuar se bordi, nën udhëheqjen e presidentit amerikan Donald Trump, “do të avancojë zbatimin e plotë të planit 20-pikësh pa vonesë, duke siguruar drejtësi për palestinezët dhe izraelitët”.
Ai tha se plani synon “të sigurojë drejtësi dhe barazi për palestinezët dhe izraelitët”.
“Në këtë frymë, Katari premton 1 miliard dollarë në mbështetje të misionit të bordit, i cili synon arritjen e një zgjidhjeje përfundimtare që plotëson aspiratat e palestinezëve për shtetësi dhe njohje, si dhe aspiratat izraelite për siguri dhe integrim”, shtoi ai.
Al Thani gjithashtu deklaroi se Katari do të vazhdojë koordinimin humanitar në Gaza me partnerët e OKB-së dhe Bordit të Paqes.
Bordi i Paqes u themelua brenda kornizës së përpjekjeve për një zgjidhje paqësore në Rripin e Gazës. Ai synon të promovojë paqen në mbarë botën. Washingtoni ka thënë se që nga krijimi i tij, shtete të tjera i janë bashkuar iniciativës.
Një marrëveshje armëpushimi e mbështetur nga SHBA-ja ka qenë në fuqi në Gaza që nga 10 tetori, duke ndaluar sulmet izraelite dyvjeçare që kanë shkaktuar mbi 72.000 viktima, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe kanë plagosur më shumë se 171.000 persona që nga tetori 2023.
Pavarësisht armëpushimit, forcat izraelite kanë kryer qindra shkelje përmes bombardimeve dhe zjarrfikjeve, duke vrarë 611 palestinezë dhe plagosur 1.630, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.